24 il ve İstanbul Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'nda ucuza konut! Dipte köşede 40-50 bini olanlar yaşadı! TOKİ'den dev ilan: 2+1 ile 3+1 daireler ayda 1.500 TL'ye...
TOKİ tarafından Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba tarihinde saat 10.30'da açık artırma yapılacak. Ayrıca 24 ildeki kuralı satışlara başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başlayacak. Ucuza konut almak isteyen yüzbinlerce kişi başvurular hakkında detayları araştırmaya başladı. Özellikle de ödeme planı çokça merak ediliyor. Bu noktada TOKİ'nin konut satışlarında yüzde 10, 20, 30, 40, 50 peşinatla 120 ay vade imkanı dikkat çekiyor. İşte detaylar...
2+1, 3+1 daireleri uygun fiyata almak isteyenler TOKİ'ye yöneliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'ndaki toplam 185 konutu açık artırmayla satışa sunacak. İstanbul'un yanı sıra Sivas, Kocaeli, Uşak'ın da aralarında bulunduğu 24 ildeki proje dahilindeki konutları kuralı satış yöntemi ile sahiplerine teslim edecek. Peki başvuru nasıl yapılır? Hangi illerde konut satışı var? Ayda taksit ödemesi ne kadar? Ne kadar peşinat veriliyor? İşte merake edilen tüm soruların yanıtları....
TOKİ'DEN İSTANBUL'DAKİ 2 İLÇEDE AÇIK ARTTIRMA İLE KONUT SATIŞI!
Ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiriyor. TOKİ, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde 110 konut, Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut inşaa etti. Başvurular 18 Temmuz itibarıyla yapılabilecek. Gaziosmanpaşa için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da; Beyoğlu için ise 3 Ağustos Çarşamba tarihinde saat 10.30'da açık artırma yapılacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.