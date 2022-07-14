24 il ve İstanbul Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu’nda ucuza konut! Dipte köşede 40-50 bini olanlar yaşadı! TOKİ’den dev ilan: 2+1 ile 3+1 daireler ayda 1.500 TL’ye...

2+1, 3+1 daireleri uygun fiyata almak isteyenler TOKİ'ye yöneliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'ndaki toplam 185 konutu açık artırmayla satışa sunacak. İstanbul'un yanı sıra Sivas, Kocaeli, Uşak'ın da aralarında bulunduğu 24 ildeki proje dahilindeki konutları kuralı satış yöntemi ile sahiplerine teslim edecek. Peki başvuru nasıl yapılır? Hangi illerde konut satışı var? Ayda taksit ödemesi ne kadar? Ne kadar peşinat veriliyor? İşte merake edilen tüm soruların yanıtları....