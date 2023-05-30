2200 yılına kadar gittim dedi kehanetlerini peş peşe dizdi! Bu tarihleri bir köşeye yazın! İnsan ömrü en az 150 yıl...
Son yıllarda zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok kişi ortaya çıktı ve gelecekte yaşanacak olaylar hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda insan ırkının yok olacağına dair öngörülerden uzaylılarla tanışma iddialarına kadar birçok dikkat çekici açıklama yapıldı. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde yalan makinesi testinden geçen Noah isimli zaman yolcusuyla ilgili sosyal medyada büyük tartışmalar yaşanmıştı. Şimdi ise başka bir zaman yolcusu ortaya çıkarak şaşırtıcı iddialarını dile getirdi.
30.05.2023 11:01 - Son Güncelleme: 30.05.2023 11:03