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2200 yılına kadar gittim dedi kehanetlerini peş peşe dizdi! Bu tarihleri bir köşeye yazın! İnsan ömrü en az 150 yıl...

Son yıllarda zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok kişi ortaya çıktı ve gelecekte yaşanacak olaylar hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda insan ırkının yok olacağına dair öngörülerden uzaylılarla tanışma iddialarına kadar birçok dikkat çekici açıklama yapıldı. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde yalan makinesi testinden geçen Noah isimli zaman yolcusuyla ilgili sosyal medyada büyük tartışmalar yaşanmıştı. Şimdi ise başka bir zaman yolcusu ortaya çıkarak şaşırtıcı iddialarını dile getirdi.

30.05.2023 11:01 - Son Güncelleme: 30.05.2023 11:03
2200 yılına kadar gittim dedi kehanetlerini peş peşe dizdi! Bu tarihleri bir köşeye yazın! İnsan ömrü en az 150 yıl...

2200 yılından geldiğini iddia eden bu zaman yolcusu, gelecekte gerçekleşeceğini öne sürdüğü bazı gelişmeleri paylaştı. "Beni izleyen herkese teşekkürler. İnanması zor olsa da doğruyu söylüyorum. Ben bir zaman yolcusuyum." diyerek iddialarına başlayan bu kişi anlatımlarını sırasıyla aktardı.

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2200 yılına kadar gittim dedi kehanetlerini peş peşe dizdi! Bu tarihleri bir köşeye yazın! İnsan ömrü en az 150 yıl...

Geçmiş ve gelecek zaman dilimlerinde bulunduğunu belirten zaman yolcusu, artık hikayesini anlatma vaktinin geldiğini ifade ediyor. Hikayesinin 2028 yılında başladığını söyleyen bu zaman yolcusu, zamanda yolculuk teknolojisinin 2028'de icat edildiğini iddia ediyor.

2200 yılına kadar gittim dedi kehanetlerini peş peşe dizdi! Bu tarihleri bir köşeye yazın! İnsan ömrü en az 150 yıl...

Zaman makinesinin keşfinden sonra, bu gizli projenin bir parçası olduğunu belirten zaman yolcusu, bazı kişilerin 2100 yılına ve bazılarının ise 2200 yılına gittiğini öne sürüyor.

2200 yılına kadar gittim dedi kehanetlerini peş peşe dizdi! Bu tarihleri bir köşeye yazın! İnsan ömrü en az 150 yıl...

Ancak 2028 yılında zamanda geriye yolculuk teknolojisinin henüz icat edilmediğini belirten zaman yolcusu, geleceğe seyahat etmenin son derece riskli bir karar olduğunu vurguluyor.

2200 yılına kadar gittim dedi kehanetlerini peş peşe dizdi! Bu tarihleri bir köşeye yazın! İnsan ömrü en az 150 yıl...

Zaman yolcusuna göre, 2200 yılında insan ırkı hala hayatta olacak ve dünya devrim niteliğinde bir değişim yaşayacak.

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