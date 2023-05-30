2200 yılına kadar gittim dedi kehanetlerini peş peşe dizdi! Bu tarihleri bir köşeye yazın! İnsan ömrü en az 150 yıl...

2200 yılından geldiğini iddia eden bu zaman yolcusu, gelecekte gerçekleşeceğini öne sürdüğü bazı gelişmeleri paylaştı. "Beni izleyen herkese teşekkürler. İnanması zor olsa da doğruyu söylüyorum. Ben bir zaman yolcusuyum." diyerek iddialarına başlayan bu kişi anlatımlarını sırasıyla aktardı.