21 saniyede gizli 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl... IQ'su en az 170 çıkıyor!
Görsel bulmacalar meydan okumayı sevenlerin ilgisini ve beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Son aylarda bu tarz paylaşımlar o kadar popüler oldu ki gören sorulan soruları, aranan detayları hemen bulmaya çalışıyor. Son günlerde ayıların arasına gizlenmiş 3 hindistan cevizi isimli görsel son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Saniyeler içerisinde gizlenen 3 hindistan cevizini bulan insanların IQ seviyesinin yüksek olduğu ifade ediliyor.
13.03.2023 16:47 - Son Güncelleme: 13.03.2023 16:47
21 saniyede gizli 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl. IQ'su en az 170 çıkıyor. Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede sorusu kullanıcılara yöneltiliyor. Sizden aşağıda yer alan görsel detaylı bir şekilde inceleyerek ayıların arasında saklanan 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Hindistan cevizlerini bulanların IQ'sunun ise yüksek olduğu dikkat çeken iddialardan oldu.
SÜRENİZ BAŞLADI
Resimdeki 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Şimdi aşağıdaki resme bir göz atın.