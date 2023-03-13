21 saniyede gizli 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl. IQ'su en az 170 çıkıyor. Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede sorusu kullanıcılara yöneltiliyor. Sizden aşağıda yer alan görsel detaylı bir şekilde inceleyerek ayıların arasında saklanan 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Hindistan cevizlerini bulanların IQ'sunun ise yüksek olduğu dikkat çeken iddialardan oldu.