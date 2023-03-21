21 Mart EKİNOKSU + YENİ AY'a hazır olun! Yeni iş, başarı, kariyer, para , sağlık şimdi tam zamanı! Oğlak, Balık, Koç, Yay, Başak, Yengeç, Akrep....
21 Mart'ta gerçekleşen baharın ilk yeni ayı azimli, tutkulu ve rekabetçi Koç burcunda gerçekleşiyor ve içgüdülerimizi takip etme ve arzularımıza göre hareket etmemizi vurguluyor. Balık mevsiminin uykulu ve ağlamaklı enerjisinde geçen günler sona erdi. Şimdi bir hedef belirlemenin ve ona kalbinizi dökmenin tam zamanı, çünkü Koç'un her zaman emin olduğu bir şey varsa, o da kazanmaktır. Oğlak, Balık, Koç, Yay, Başak, Yengeç, Akrep burçları başta olmak üzere yeni ay hepimizi etkileyecek. İşte yeni ayın burçlara etkileri...
Yeni Aylar, gençleşme ve tezahür etme zamanıdır ve eğer hayatınızda bir eksikliğiniz varsa, o zaman bu yeni bir deneyim, kişi veya öğe aracılığıyla onu doldurmak için çalışacağı zamandır. İşte 21 Mart yeni ayının burçlara etkileri....
KOÇ BURCU
Gidin ve bilginizin ve düşüncelerinizin bilinmeyene doğru size rehberlik etmeye yettiğine güvenin. Bazen, yapmak istediğiniz dev adımı atmak için başkalarından izin almanız gerektiğini hissedersiniz. Ama kimse senin adına karar vermeyecek. Kendinize bir şans verin; kendine bahse girmeye hazır mısın?
BOĞA BURCU
Uçup giden bir düşünce, size en çılgın hayallerinizi gerçekleştirebileceğinizi söyler, ancak bu düşünce, sizi deliymişsiniz gibi hissettiren şey olabilir. Sevgili Boğa, büyük ödüllerin habercisi genellikle yıllarca süren riskli işlerdir. Yorulmak bilmeyen bir hırsa ve reddedilme karşısında ısrar etme isteğine ihtiyacınız var.
İKİZLER BURCU
21 Mart'taki Koç Yeniayı, kozmik gökyüzümüze taze enerji dalgaları getirerek, farklı düşünmemiz ve kendimiz için yeni projeler yaratmamız için bize ilham veriyor. Yaratıcı enerji yüksektir, bu nedenle, yaratmak veya yerden kaldırmak istediğiniz bir şey varsa, bu Yeni Ay harekete geçmek için mükemmel bir ilham kaynağı sunar.
YENGEÇ
Ev işleri ve kişisel meselelerle ilgili dördüncü evinizde yer alan bu yeni ay, kapalı kapılar ardında olup biten her şeye meraklı gözlerden uzak bir şekilde ışık tutuyor. Ve dünyanın güvenli, korunan ve hepsinden önemlisi misafirperver hissettiren bir köşesi yoksa, o zaman köklerini nereye dikmeyi seçtiğini düşünmek isteyebilirsin Yengeç!