21 Mart EKİNOKSU + YENİ AY'a hazır olun! Yeni iş, başarı, kariyer, para , sağlık şimdi tam zamanı! Oğlak, Balık, Koç, Yay, Başak, Yengeç, Akrep....

İKİZLER BURCU

21 Mart'taki Koç Yeniayı, kozmik gökyüzümüze taze enerji dalgaları getirerek, farklı düşünmemiz ve kendimiz için yeni projeler yaratmamız için bize ilham veriyor. Yaratıcı enerji yüksektir, bu nedenle, yaratmak veya yerden kaldırmak istediğiniz bir şey varsa, bu Yeni Ay harekete geçmek için mükemmel bir ilham kaynağı sunar.