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Haberler Trend 2050 yılına gittim geldim diyen Phil Orrin kehanetlerini peş peşe sıraladı! Matrix ile birebir aynı olacak dedi ve ekledi: İnsanlık için yolun sonu o tarih...

2050 yılına gittim geldim diyen Phil Orrin kehanetlerini peş peşe sıraladı! Matrix ile birebir aynı olacak dedi ve ekledi: İnsanlık için yolun sonu o tarih...

Son dönemde sosyal medyada zaman yolculuğuyla ilgili paylaşımların sayısı bir hayli arttı. Bu paylaşımlar arasında 2050 yılından geldiğini iddia eden ve insanları uyarmak istediğini belirten Phil Orrin adlı bir kişinin anlattıkları dikkat çekti. Orrin gerçekleşeceğini iddia ettiği olaylarla kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ayrıca Orrin'in Matrix film serisinden daha gerçekçi olduğunu ifade etmesi herkesi şaşırttı.

20.05.2023 16:53 - Son Güncelleme: 20.05.2023 16:53
2050 yılına gittim geldim diyen Phil Orrin kehanetlerini peş peşe sıraladı! Matrix ile birebir aynı olacak dedi ve ekledi: İnsanlık için yolun sonu o tarih...

Phil Orrin adlı kişi, sosyal medyada kendini bir zaman yolcusu olarak tanıtarak dikkat çekti. Orrin, Matrix adlı film serisinin gerçek hayata yakınlığından bahsederek büyük bir hasılat elde eden filmler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Dr. Phil programına katılan Orrin'in kehanetleri hızla gündeme oturdu.

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2050 yılına gittim geldim diyen Phil Orrin kehanetlerini peş peşe sıraladı! Matrix ile birebir aynı olacak dedi ve ekledi: İnsanlık için yolun sonu o tarih...

Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan ve iddialarıyla dikkat çeken Phil Orin, son dönemde büyük bir çıkış yakaladı.

2050 yılına gittim geldim diyen Phil Orrin kehanetlerini peş peşe sıraladı! Matrix ile birebir aynı olacak dedi ve ekledi: İnsanlık için yolun sonu o tarih...

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Dr. Phil programına katılan Orin, Matrix film serisinin gerçek hayata yakınlığından söz ederek izleyicileri şaşırttı.

2050 yılına gittim geldim diyen Phil Orrin kehanetlerini peş peşe sıraladı! Matrix ile birebir aynı olacak dedi ve ekledi: İnsanlık için yolun sonu o tarih...

Sosyal medya platformlarında adı hızla yayılan Phil Orin, zaman yolculuğu iddialarıyla geniş bir takipçi kitlesi edindi.

2050 yılına gittim geldim diyen Phil Orrin kehanetlerini peş peşe sıraladı! Matrix ile birebir aynı olacak dedi ve ekledi: İnsanlık için yolun sonu o tarih...

BİZZAT TARİH VERDİ

Kendisini 2050 yılından geldiğini iddia eden Orin, insanları kıyametin 2050 yılında gerçekleşeceği konusunda uyarmaya çalışıyor.

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