2025 yılında gerçekleştiğinde dünyada hayat duracak! NASA geliştirdi insanları tehlikeye karşı uyaracak!
2025 yılında gerçekleşmesi bekleniyor! NASA harekete geçti! Korkutan tehlike için yeni proje geliştirildi. Proje saysesinde insanlar erkenden tehlikeye karşı uyarılacak.
NASA yayımladı! Dünyayı güneşte meydana gelen fırtınalardan koruyabilmek için yapay zeka destekli bir erken uyarı sistemi kullanılacak. İşte detaylar...
Uydu verilerini birleştiren yeni bir bilgisayar modeli ile tehlikeli uzay havası için siren sesini andıran bir alarm bildirimi üzerinde çalışan NASA, 3 Mart'ta paylaştığı makalede şu ifadeleri kullandı:
Bu güneş materyali Dünya'nın manyetik ortamına ("manyetosfer") çarptığında, bazen jeomanyetik fırtınalar oluşturur. Bu manyetik fırtınaların etkileri hafiften aşırıya kadar değişebilir, ancak teknolojiye giderek daha fazla bağımlı hale gelen bir dünyada etkileri giderek daha yıkıcı hale gelmektedir.
Örneğin, 1989'daki yıkıcı bir güneş fırtınası Quebec'te 12 saat boyunca elektrik kesintilerine neden olmuş, milyonlarca Kanadalıyı karanlığa sürüklemiş, okulları ve işyerlerini kapatmıştır. Kayıtlara geçen en şiddetli güneş fırtınası olan 1859'daki Carrington Olayı, telgraf istasyonlarında yangınlara yol açmış ve mesajların gönderilmesini engellemiştir.