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2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı, milyonlarca vatandaşın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Her yıl iki kez yapılan zamlarla emekli maaşlarına gelen artış, enflasyon oranlarıyla doğrudan bağlantılı. Son olarak TÜİK, 2024 yılının Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı ve bu durum 2025 yılının ilk yarısında uygulanacak zam oranı için ipuçları verdi. En son zamla birlikte, 2024 yılının ikinci yarısında en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltilmişti. Peki, 2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte son gelişmeler ve merak edilen detaylar:

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 09:38 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 09:38
2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında enflasyon oranını %2,97 olarak açıkladı. Buna ek olarak, Temmuz ve Ağustos aylarındaki enflasyon oranları sırasıyla %3,23 ve %2,47 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için kümülatif zam oranı şimdiden %8,90'a ulaştı. Ancak bu oran, Ocak 2025'te maaşlara yansıtılacak ve Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait enflasyon oranları da bu hesaba dahil edilecek. Dolayısıyla net zam oranı için gözler TÜİK'in yıl sonu verilerine çevrildi.

2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon oranlarının her ay açıklanması, emekliler açısından maaşlarda nasıl bir artış olacağı konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Eylül ayında açıklanan %2,97'lik oran, yıl sonuna kadar birikimli olarak hesaplanacak ve bu oranlar maaşlara doğrudan yansıyacak. Özellikle, emekliler açısından ekonomik istikrar ve enflasyon oranları büyük önem taşıyor.

2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 Yılında Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan zamlarla emekliler, ekonomik koşullara göre maaşlarında artış bekliyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına %24,73 oranında zam yapılmıştı. Memur emeklileri ise %19,31 oranında zam aldı. Bu zamlarla birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükselmişti. 2025 yılı için Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri de dikkate alınarak, yeni zam oranlarının belirlenmesi bekleniyor.

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