2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında enflasyon oranını %2,97 olarak açıkladı. Buna ek olarak, Temmuz ve Ağustos aylarındaki enflasyon oranları sırasıyla %3,23 ve %2,47 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için kümülatif zam oranı şimdiden %8,90'a ulaştı. Ancak bu oran, Ocak 2025'te maaşlara yansıtılacak ve Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait enflasyon oranları da bu hesaba dahil edilecek. Dolayısıyla net zam oranı için gözler TÜİK'in yıl sonu verilerine çevrildi.

Enflasyon oranlarının her ay açıklanması, emekliler açısından maaşlarda nasıl bir artış olacağı konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Eylül ayında açıklanan %2,97'lik oran, yıl sonuna kadar birikimli olarak hesaplanacak ve bu oranlar maaşlara doğrudan yansıyacak. Özellikle, emekliler açısından ekonomik istikrar ve enflasyon oranları büyük önem taşıyor.