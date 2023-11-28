2024 yılında başına talih kuşu konacak 3 burç! O burçlar için 'Çok şanslı' dendi! Paraları 5'e katlanacak!

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2024'e girmeye az bir süre kaldı. Yeni yılda hangi burcu olumlu-olumsuz neler bekliyor belli oldu. Burç yorumlarını yakından takip edenler özellikle 2024 yılı burç yorumlarına odanlandı. 2024'te hangi burçlar evlenecek, hangi burçlar zengin olacak, hangi burçlar şanslı merak ediliyor. İşte 2024 yılında mutlu olacak 3 burç...