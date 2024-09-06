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2024 yazı bakın nasıl geçmiş! Ceyda Düvenci’den art arda bikinili pozlar! “Aşk sen nelere kadirsin”

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı Güçlü Mete'de bulan iki çocuk annesi Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Düvenci, yaz aylarında çektiği kareleri ve verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayarak "Binlerce şahane anıyla bitti 2024 yazı" ifadelerini kullandı. Bikinili fotoğraflarıyla dikkat çeken Düvenci, paylaşımında kızı ve oğluna da yer verdi.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 14:29 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 14:29
2024 yazı bakın nasıl geçmiş! Ceyda Düvenci’den art arda bikinili pozlar! Aşk sen nelere kadirsin 1

Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak'la geçen sene boşandı.

2024 yazı bakın nasıl geçmiş! Ceyda Düvenci’den art arda bikinili pozlar! Aşk sen nelere kadirsin 2

Hem boşanma sürecinde hem de sonrasında sık sık magazin gündeminde yer alan Düvenci, son günlerde de yeni sevgilisi Güçlü Mete ile adından söz ettirdi.

2024 yazı bakın nasıl geçmiş! Ceyda Düvenci’den art arda bikinili pozlar! Aşk sen nelere kadirsin 3

Aradığı aşkı Güçlü Mete'de bulan Düvenci, son olarak sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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