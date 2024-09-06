2024 yazı bakın nasıl geçmiş! Ceyda Düvenci’den art arda bikinili pozlar! “Aşk sen nelere kadirsin”

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı Güçlü Mete'de bulan iki çocuk annesi Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Düvenci, yaz aylarında çektiği kareleri ve verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayarak "Binlerce şahane anıyla bitti 2024 yazı" ifadelerini kullandı. Bikinili fotoğraflarıyla dikkat çeken Düvenci, paylaşımında kızı ve oğluna da yer verdi.