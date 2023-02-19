2023’te şans balonunun patladığı burçlar belli oldu! Bu hafta onların geliri 3’e 5’e katlanacak! 5 burç para kapınızı çalacak!

2023'te şans balonunun patladığı burçlar belli oldu! Bu hafta onların haftası olacak. 5 burç çok dikkat etmeli. Yeni haftaya bir derece Balık burcunda yaşanacak olan yeniay ile başlayacağız. Peki bu hafta hangi burçları neler bekliyor? İşte 20-26 Şubat 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...