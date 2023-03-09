2023 YKS SINAV KONULARI! YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? Matematik, Türkçe, Coğrafya 1. DÖNEM KONULARI PDF!
YKS sınavı hakkında açıklama geldi. Son dakika haberine göre, Yüksek Öğretim Kurumu, üniversite adaylarının YKS'de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulacağını açıkladı. Peki, YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? İşte detaylar!
Son dakika haberi YÖK tarafından geldi. Üniversite adayları 12. sınıf ikinci döneminden muaf tutulacak. YKS konu dağılımı ile ilgili daha önce MEB yapılan açıklamada, 12'nci sınıfın 2. dönem konularının sınava dahil olmayacağı belirtilmişti. Peki, YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? İşte detaylar...
YKS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.
AYT, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerindenoluşuyor.AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Sınav süresi ise 180 dakikadır.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. YDT sınavın toplam 80 soru bulunur ve toplam süre 120 dakikadır.