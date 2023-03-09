2023 YKS SINAV KONULARI! YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? Matematik, Türkçe, Coğrafya 1. DÖNEM KONULARI PDF!

Son dakika haberi YÖK tarafından geldi. Üniversite adayları 12. sınıf ikinci döneminden muaf tutulacak. YKS konu dağılımı ile ilgili daha önce MEB yapılan açıklamada, 12'nci sınıfın 2. dönem konularının sınava dahil olmayacağı belirtilmişti. Peki, YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? İşte detaylar...