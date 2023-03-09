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Haberler Trend 2023 YKS SINAV KONULARI! YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? Matematik, Türkçe, Coğrafya 1. DÖNEM KONULARI PDF!

2023 YKS SINAV KONULARI! YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? Matematik, Türkçe, Coğrafya 1. DÖNEM KONULARI PDF!

YKS sınavı hakkında açıklama geldi. Son dakika haberine göre, Yüksek Öğretim Kurumu, üniversite adaylarının YKS'de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulacağını açıkladı. Peki, YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? İşte detaylar!

takvim.com.tr
09.03.2023 13:18 - Son Güncelleme: 09.03.2023 13:31
2023 YKS SINAV KONULARI! YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? Matematik, Türkçe, Coğrafya 1. DÖNEM KONULARI PDF!

Son dakika haberi YÖK tarafından geldi. Üniversite adayları 12. sınıf ikinci döneminden muaf tutulacak. YKS konu dağılımı ile ilgili daha önce MEB yapılan açıklamada, 12'nci sınıfın 2. dönem konularının sınava dahil olmayacağı belirtilmişti. Peki, YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? İşte detaylar...

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2023 YKS SINAV KONULARI! YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? Matematik, Türkçe, Coğrafya 1. DÖNEM KONULARI PDF!

YKS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2023 YKS SINAV KONULARI! YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? Matematik, Türkçe, Coğrafya 1. DÖNEM KONULARI PDF!

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

2023 YKS SINAV KONULARI! YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? Matematik, Türkçe, Coğrafya 1. DÖNEM KONULARI PDF!

YKS SINAVI SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alıyor. TYT'de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır.

2023 YKS SINAV KONULARI! YKS AYT, TYT 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları neler? Matematik, Türkçe, Coğrafya 1. DÖNEM KONULARI PDF!

AYT, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerindenoluşuyor.AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Sınav süresi ise 180 dakikadır.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. YDT sınavın toplam 80 soru bulunur ve toplam süre 120 dakikadır.

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