2023 yılının 5 kehaneti şamar oğlanına çevirdi! O tarihi not edin 'Tutarsa yandık!' Dünya'nın yörüngesi değişecek demişti meğer şimdi...
Kehanetler dünyada milyonlarca kişi tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle Baba Vanga'nın kehanetleri Türkiye dahil bir çok ülkede sık sık gündeme geliyor. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri 'Tutarsa yandık!' dedirtti. İşte sosyal medyayı sallayan o 5 kahanet...
09.02.2023 13:57 - Son Güncelleme: 09.02.2023 13:57
2023 yılının 5 kehaneti gündeme bomba gibi düştü. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga 2023 yılı için meğer bir konuşmuş bir konuşmuş! 1996 yılında 84 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga bakın 2023 yılı için neler söylemiş...
1- DÜNYA'NIN YÖRÜNGESİ DEĞİŞECEK
Baba Vanga, 2023'te Dünya'nın yörüngesinde bir şekilde bir değişiklik yaşayanacağını tahmin etti, ancak bunun detayları verilmedi. Baba Vanga'nın bu kehaneti gerçekleşirse yıkıcı sonuçları olabilir.