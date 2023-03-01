2023 Mart ayında burçları neler bekliyor? Dolunay, Yeniay’dan kimler etkilenecek? Para, bereket, şans, zenginlik hangi burçta olacak? Yay, Koç, Kova, Başak, İkizler...

Mart ortalarında kilitlenmiş birçok projeniz harekete geçmiş durumda. Israrcı ve yoğun istekleriniz sayesinde başarıyı elde ediyorsunuz. Neptün, bilinçaltı evinizde ilerliyor. Geçmişi özlemek güzeldir. Hele eski bir aşk karşınıza çıktığı zaman kalbinizin kıpır kıpır olması olağandır. Bazen de tersi olan bir durum söz konusudur.