2023 fay hattı deprem haritası sorgulama ekranı! E-Devlet AFAD deprem fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birisini gece saat 4.17'de yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattının geçtiğini görebileceksiniz.
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de büyük yıkıma neden oldu. Önce İstanbul sonra da Kahramanmaraş'taki depremler sonrası vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. AFAD'ın e-devlet üzerinden sunduğu hizmet sayesinde vatandaşlar evlerinin yakınlarından fay hattı geçip geçmediğini öğrenebiliyor. Yine MTA, aracılığıyla hangi bölgelerden fay geçişi olduğunu ve uzamlarının nerelere kadar ilerlediğini gösterebiliyor. Biz de sizler için Türkiye'nin il il deprem haritasını derledik. İşte 2023 yılı Türkiye'nin fay hattı haritası.
Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de deprem çok şiddetli hissedildi.
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremin ardından vatandaşlar Türkiye'deki fay hattını sorgulamaları arttı.
OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?
Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.
E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ