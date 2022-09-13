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Haberler Trend 2022 Otomobil fiyatlarında eşref saati! %0 faizli 110 bin TL kredi imkanı! Renault, Opel, Peugeot Eylül kampanyaları şoke etti!

2022 Otomobil fiyatlarında eşref saati! %0 faizli 110 bin TL kredi imkanı! Renault, Opel, Peugeot Eylül kampanyaları şoke etti!

Eylül ayı potomobil kampanyaları ortalığı kasıp kavurdu! Araç amak istemeyenler bile ikna oldu! Opel, Renault, Peugeot fiyat listeleri ve kampanyaları güncellendi. %0 faizli kredi imkanını duyanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, %0 faizli araç kredisi nasıl alınır? Opel fiyat listesi ve kampanyaları nasıl? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
13.09.2022 12:36 - Son Güncelleme: 13.09.2022 12:36
2022 Otomobil fiyatlarında eşref saati! %0 faizli 110 bin TL kredi imkanı! Renault, Opel, Peugeot Eylül kampanyaları şoke etti!

2022 Otomobil fiyatlarında eşref saati! %0 faizli 110 bin TL kredi imkanı vatandaşların aklını karıştırdı. Araba almak isteyen binlerce kişi konu hakkında detayları merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2022 Otomobil fiyatlarında eşref saati! %0 faizli 110 bin TL kredi imkanı! Renault, Opel, Peugeot Eylül kampanyaları şoke etti!

499.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
75.000 TL 15 Ay %0,99 veya 55.000 TL 12 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

2022 Otomobil fiyatlarında eşref saati! %0 faizli 110 bin TL kredi imkanı! Renault, Opel, Peugeot Eylül kampanyaları şoke etti!

488.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
100.000 TL 15 ay %0,99 veya 75.000 TL 15 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

1.5 102 HP DİZEL MT6

488.900 TL

1.5 130 HP DİZEL ELEGANCE

551.900 TL
595.900 TL
629.900 TL

2022 Otomobil fiyatlarında eşref saati! %0 faizli 110 bin TL kredi imkanı! Renault, Opel, Peugeot Eylül kampanyaları şoke etti!
1.2 130 HP BENZİN MT6
668.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8
774.900 TL
844.900 TL
894.900 TL
924.900 TL
1.5 130 HP DİZEL
824.900 TL
2022 Otomobil fiyatlarında eşref saati! %0 faizli 110 bin TL kredi imkanı! Renault, Opel, Peugeot Eylül kampanyaları şoke etti!

574.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

100.000 TL 15 Ay %0,99 veya 75.000 TL 15 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.*

75.000 TL 15 Ay %0,99 veya 55.000 TL 12 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.**

Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece akrabaları için ek indirimlerle.

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