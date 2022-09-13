2022 Otomobil fiyatlarında eşref saati! %0 faizli 110 bin TL kredi imkanı! Renault, Opel, Peugeot Eylül kampanyaları şoke etti!
Eylül ayı potomobil kampanyaları ortalığı kasıp kavurdu! Araç amak istemeyenler bile ikna oldu! Opel, Renault, Peugeot fiyat listeleri ve kampanyaları güncellendi. %0 faizli kredi imkanını duyanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, %0 faizli araç kredisi nasıl alınır? Opel fiyat listesi ve kampanyaları nasıl? İşte merak edilenler...
13.09.2022 12:36 - Son Güncelleme: 13.09.2022 12:36
574.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
100.000 TL 15 Ay %0,99 veya 75.000 TL 15 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.*
75.000 TL 15 Ay %0,99 veya 55.000 TL 12 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.**
Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece akrabaları için ek indirimlerle.