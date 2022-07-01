2022 CUMA MESAJLARI | Yeni, anlamlı, dualı, ayetli, uzun, resimli, en güzel Cuma mesajları 2022 neler?



Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Allah'ım!.. Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl... Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rabbi! Hayırlı Cumalar.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım.