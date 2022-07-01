2022 CUMA MESAJLARI | Yeni, anlamlı, dualı, ayetli, uzun, resimli, en güzel Cuma mesajları 2022 neler?
1 Temmuz Cuma gününün gelmesiyle bu mübarek günde sevdiklerine anlamlı sözler göndermek isteyenler araştırmalara başladı. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında 1 Temmuz Cuma mesajları neler sorusu yer alıyor. Peki, en güzel Cuma mesajları neler? en anlamlı ve yeni Cuma mesajları neler? İşte merak edilenler...
Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah-ü teâlâ"ya açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun..
Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun
Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla... Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…
Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı Cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Allah'ım!.. Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl... Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rabbi! Hayırlı Cumalar.
Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine güzellikler getirsin. Hayırlı Cumalar.
Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.
Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…