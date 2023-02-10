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Haberler Trend 2002 Millennium Challenge tatbikatı nedir? ABD deprem sonrası 96 saatte ele geçirmiş! Komplo teorileri artıyor! ABD Türkiye'yi işgal mi edecek?

2002 Millennium Challenge tatbikatı nedir? ABD deprem sonrası 96 saatte ele geçirmiş! Komplo teorileri artıyor! ABD Türkiye'yi işgal mi edecek?

Millennium Challenge tatbikatı hakkında araştırmalar hızlandı. İddialara göre yayınlanan bir haberde Trakya'yı Yunanistan'a, İstanbul'un batı yakasını ise Ekümenik Patrikhane Şehir Devleti olarak gösteren bir harita yayınlanmış ve haberin başlığı ise "ABD 96 saatte Ankara'yı işgal edecek" ifadeleri yer almıştı. Yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vatandaşlara bu tatbikat hakkında araştırmalara başladı. ABD deprem nedeniyle yıkıcı hasar almış bir ada ülkesini 96 saatte ele geçiriyor. Bu simülasyon sonrası ABD savaş gemisi nerede ve ABD Türkiye'yi işgal edebilir mi soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Deprem sonrası birçok komplo teorisi ortaya çıksa da konu hakkında detayları sizler için derledik. İşte ABD uçak gemisi ve Millennium Challenge tatbikatı...

takvim.com.tr
10.02.2023 10:45 - Son Güncelleme: 10.02.2023 10:50
2002 Millennium Challenge tatbikatı nedir? ABD deprem sonrası 96 saatte ele geçirmiş! Komplo teorileri artıyor! ABD Türkiye’yi işgal mi edecek?

Millennium Challenge 2002 tatbikatı hakkında araştırmalar hızlandı. Millennium Challenge 2002 24 Temmuz 2002 – 15 Ağustos 2002 tarihleri arasında ABD de Nevada'da bir tatbikatı gerçekleştirilmiş yüzyılın meydan okuması olarak ifade ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2002 Millennium Challenge tatbikatı nedir? ABD deprem sonrası 96 saatte ele geçirmiş! Komplo teorileri artıyor! ABD Türkiye’yi işgal mi edecek?

HEDEF: İKİ KITADA YER ALAN, AKDENİZ'DE BİR ADA ÜLKESİ

Tatbikatta hedef ülke, iki kıtada da toprağı bulunan ve önemli su yollarını tutan bir ülkedir. Bu ülkenin aynı zamanda Akdeniz'de bir ada ülkesiyle sorunu vardır ve çeşitli azınlıklarla sorun yaşamaktadır.

2002 Millennium Challenge tatbikatı nedir? ABD deprem sonrası 96 saatte ele geçirmiş! Komplo teorileri artıyor! ABD Türkiye’yi işgal mi edecek?

Tatbikata göre bu ülkede çok büyük yıkıcı bir deprem meydana geliyor.

2002 Millennium Challenge tatbikatı nedir? ABD deprem sonrası 96 saatte ele geçirmiş! Komplo teorileri artıyor! ABD Türkiye’yi işgal mi edecek?

96 SAATTE İŞGAL EDİYOR

Tatbikatta ülke ismi belirtilmese de hangi ülke olduğunu tahmin etmek çok zor değil. ABD bu ada da devletini 96 saat içerisinde işgal ediyor.

2002 Millennium Challenge tatbikatı nedir? ABD deprem sonrası 96 saatte ele geçirmiş! Komplo teorileri artıyor! ABD Türkiye’yi işgal mi edecek?

ÖNCE ADALAR ALINIYOR

Raporun 12'inci sayfasında, Kırmızı ülkesinin deprem sonrası işgaline dayanan bir simülasyon mevcut. Simülasyona göre Kırmızı ülkesi doğal afet yaşıyor ve hukuki olarak sahip olmadığı adalar Mavi Takım tarafından ele geçiriliyor.

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