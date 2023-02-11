2002 Millennium Challenge ABD SAVAŞ GEMİSİ TATBİKATI || Deprem sonrası 96 saatte ele geçirmişler! ABD Türkiye'yi işgal mi edecek?
Millennium Challenge tatbikatı hakkında araştırmalar hızlandı. İddialara göre yayınlanan bir haberde Trakya'yı Yunanistan'a, İstanbul'un batı yakasını ise Ekümenik Patrikhane Şehir Devleti olarak gösteren bir harita yayınlanmış ve haberin başlığı ise "ABD 96 saatte Ankara'yı işgal edecek" ifadeleri yer almıştı. Yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vatandaşlara bu tatbikat hakkında araştırmalara başladı. ABD deprem nedeniyle yıkıcı hasar almış bir ada ülkesini 96 saatte ele geçiriyor. Bu simülasyon sonrası ABD savaş gemisi nerede ve ABD Türkiye'yi işgal edebilir mi soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Deprem sonrası birçok komplo teorisi ortaya çıksa da konu hakkında detayları sizler için derledik. İşte ABD uçak gemisi ve Millennium Challenge tatbikatı...
11.02.2023 17:12 - Son Güncelleme: 11.02.2023 17:14