200.000 TL’yi devlet ödüyor! Fiyatı 299.000 TL! 1+1, 2+1, 3+1, tek ve iki katlı prefabrik evler ne kadar? Kapış kapış gidiyor!

Prefabrik evler, çağdaş tasarım ve sağlamlığı bir araya getiren yapılarıyla dikkat çekiyor. Tek veya iki katlı olarak tercih edilebilen bu evler, farklı konut tipleriyle geniş bir seçenek yelpazesine sahip. 1+1, 2+1, 3+1 gibi farklı büyüklüklerde ve planlarda prefabrik ev modelleri mevcut. Bu sayede herkesin ihtiyaçlarına ve bütçesine uygun bir seçenek bulmak mümkün olur.