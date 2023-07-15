20 dakikadan fazlası bakın ne yapıyor! Sakız çiğneyenlere tehlike uyarısı! Sakın denemeyin...
Sakız çiğneme alışkanlığı, birçok insan için sıradan bir günlük aktivitedir. Bazıları nefes tazeliği sağlamak veya stresi azaltmak için sakız çiğnerken, diğerleri açlık hissini bastırmak veya sadece eğlence amaçlı çiğnemeyi tercih eder. Ancak, uzun süreli sakız çiğneme alışkanlığı bazen sağlığı olumsuz etkileyebilir. İşte uzun süre sakız çiğnemenin zararları...
15.07.2023 22:11 - Son Güncelleme: 15.07.2023 22:11