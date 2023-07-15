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20 dakikadan fazlası bakın ne yapıyor! Sakız çiğneyenlere tehlike uyarısı! Sakın denemeyin...

Sakız çiğneme alışkanlığı, birçok insan için sıradan bir günlük aktivitedir. Bazıları nefes tazeliği sağlamak veya stresi azaltmak için sakız çiğnerken, diğerleri açlık hissini bastırmak veya sadece eğlence amaçlı çiğnemeyi tercih eder. Ancak, uzun süreli sakız çiğneme alışkanlığı bazen sağlığı olumsuz etkileyebilir. İşte uzun süre sakız çiğnemenin zararları...

takvim.com.tr
15.07.2023 22:11 - Son Güncelleme: 15.07.2023 22:11
20 dakikadan fazlası bakın ne yapıyor! Sakız çiğneyenlere tehlike uyarısı...

Sakız çiğnemek kimi zaman rahatlatıcı ve konsantrasyon sağlayıcı olsa da uzun süre çiğnemek sağlığa zarar veriyor. 20 dakikadan daha uzun süre sakız çiğnemenin zararlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

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20 dakikadan fazlası bakın ne yapıyor! Sakız çiğneyenlere tehlike uyarısı...

Araştırmalar, çiğneme hareketinin beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlayarak dikkati artırabileceğini gösteriyor.

20 dakikadan fazlası bakın ne yapıyor! Sakız çiğneyenlere tehlike uyarısı...

Aynı zamanda çiğneme, stres hormonlarının düşürülmesine yardımcı olabilir ve sakinleştirici bir etki yaratır.

20 dakikadan fazlası bakın ne yapıyor! Sakız çiğneyenlere tehlike uyarısı...

Bunun yanı sıra, sakız çiğnemenin açlık hissini bastırmaya yardımcı olabileceği biliniyor. Özellikle kilo kontrolü yapan kişiler, öğünler arasındaki atıştırmalık ihtiyacını azaltmak için sakız çiğnemeyi tercih edebilirler.

20 dakikadan fazlası bakın ne yapıyor! Sakız çiğneyenlere tehlike uyarısı...

Sakızın ağızda uzun süreli tat bırakması, tatlı krizlerini kontrol etmeye ve şekerli yiyeceklere olan isteği azaltmaya yardımcı olabilir.

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