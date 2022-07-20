20 bin ve 40 bin TL anında hesapta! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaş müşterilerine ödemelere başladı! Nakit ihtiyacı olana görülmemiş oranlar!
Kamu bankaları maaş müşterileri bağlamında harekete geçti! Artan nakit gereksinimleri için düşük faizli ve makul geri ödeme seçeneklerine sahip nakit takviyeleri hesaplara basitçe aktarılabilecek. Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank, çoğu kesimden vatandaşın rahatlıkla kredi kullanmasını sağlayacak. Öte yandan çoğu özel banka doğrultusundan da benzer avantajlı tüketici kredileri duyurulmaya başladı. Peki, en makul tüketici kredisi hangi bankada? İşte kamu bankaları tüketici kredisi fırsatları…
20.07.2022 10:13 - Son Güncelleme: 20.07.2022 10:13
Türkiye'nin önde gelen üç büyük kamu bankası doğrultusundan bilhassa dar gelir grubunda yer alan ve nakit gereksinimi çeken vatandaşlara yönelik finansman desteği sunuluyor. Avantajlı oranlardan yararlanarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredileriyle nakit problemini çözüme ulaştırmak isteyenler bu kredileri tercih etmeye devam ediyor.