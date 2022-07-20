20 bin ve 40 bin TL anında hesapta! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaş müşterilerine ödemelere başladı! Nakit ihtiyacı olana görülmemiş oranlar!

Türkiye'nin önde gelen üç büyük kamu bankası doğrultusundan bilhassa dar gelir grubunda yer alan ve nakit gereksinimi çeken vatandaşlara yönelik finansman desteği sunuluyor. Avantajlı oranlardan yararlanarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredileriyle nakit problemini çözüme ulaştırmak isteyenler bu kredileri tercih etmeye devam ediyor.