2 haftada 9 kilo verdiren şok diyet listesi! Düğüne, tatile, seyahate çıkacaklar dikkat! Günler içerisinde sülün gibi görünün! Acil kilo vermek için...
Herhangi bir davete katılacaksanız veya tatil planları yapıyorsanız kilolarınızı dert etmeyin. Sadece 15 gün içerisinde 9-10 kilo vermek mümkün! En güzel halinizle ve tüm fitliğinizle ortamın gözdesi olmak isteyenlere 2 haftada 9 kilo verdiren diyetleri derledik. İşte acilen kilo vermek isteyenlerin uygulaması gereken diyet listesi...
29.06.2023 23:12 - Son Güncelleme: 29.06.2023 23:12
2 HAFTADA 9 KİLO VERİN
2 haftada 9 kilo verirken bilmeniz gereken dezavantajları;
2 haftada 9 kilo vermek sağlıklı değildir bunun kilonuz açısından olumsuz noktaları ise sarkmalar ve olası verdiğiniz kilonun hızla geri alınması ihtimalidir.
Sık sık kilo alıp vermek, organlarınızın yağ tutmasını kolaylaştırır ve bünyeniz kendini korumaya alarak her seferinde daha zor kilo vermeye başlamanıza neden olur.