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2 haftada 9 kilo verdiren şok diyet listesi! Düğüne, tatile, seyahate çıkacaklar dikkat! Günler içerisinde sülün gibi görünün! Acil kilo vermek için...

Herhangi bir davete katılacaksanız veya tatil planları yapıyorsanız kilolarınızı dert etmeyin. Sadece 15 gün içerisinde 9-10 kilo vermek mümkün! En güzel halinizle ve tüm fitliğinizle ortamın gözdesi olmak isteyenlere 2 haftada 9 kilo verdiren diyetleri derledik. İşte acilen kilo vermek isteyenlerin uygulaması gereken diyet listesi...

takvim.com.tr
29.06.2023 23:12 - Son Güncelleme: 29.06.2023 23:12
2 haftada 9 kilo verdiren şok diyet listesi! Düğüne, tatile, seyahate çıkacaklar dikkat! Günler içerisinde sülün gibi görünün! Acil kilo vermek için...

2 haftada 9 kilo verdiren mucize diyet listesini sizler için derledik. İşte en hızlı, etkili kilo verdiren diyet listesi...

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2 haftada 9 kilo verdiren şok diyet listesi! Düğüne, tatile, seyahate çıkacaklar dikkat! Günler içerisinde sülün gibi görünün! Acil kilo vermek için...

2 HAFTADA 9 KİLO VERİN

2 haftada 9 kilo verirken bilmeniz gereken dezavantajları;

2 haftada 9 kilo vermek sağlıklı değildir bunun kilonuz açısından olumsuz noktaları ise sarkmalar ve olası verdiğiniz kilonun hızla geri alınması ihtimalidir.

Sık sık kilo alıp vermek, organlarınızın yağ tutmasını kolaylaştırır ve bünyeniz kendini korumaya alarak her seferinde daha zor kilo vermeye başlamanıza neden olur.

2 haftada 9 kilo verdiren şok diyet listesi! Düğüne, tatile, seyahate çıkacaklar dikkat! Günler içerisinde sülün gibi görünün! Acil kilo vermek için...

14 GÜNDE 9 KİLO VERİN DİYETİ

1. HAFTA

Pazartesi

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ve tavuk
Akşam yemeği: 1 portakal, salata ve 2 yumurta

2 haftada 9 kilo verdiren şok diyet listesi! Düğüne, tatile, seyahate çıkacaklar dikkat! Günler içerisinde sülün gibi görünün! Acil kilo vermek için...

Salı

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: 2 yumurta ile buharda pişmiş sebze
Akşam yemeği: Salata ile balık ızgara

2 haftada 9 kilo verdiren şok diyet listesi! Düğüne, tatile, seyahate çıkacaklar dikkat! Günler içerisinde sülün gibi görünün! Acil kilo vermek için...

Çarşamba

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ile tavuk
Akşam yemeği: 1 portakal, sebze salatası ve 2 yumurta

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