2 haftada 9 kilo verdiren şok diyet listesi! Düğüne, tatile, seyahate çıkacaklar dikkat! Günler içerisinde sülün gibi görünün! Acil kilo vermek için...

2 HAFTADA 9 KİLO VERİN

2 haftada 9 kilo verirken bilmeniz gereken dezavantajları;

2 haftada 9 kilo vermek sağlıklı değildir bunun kilonuz açısından olumsuz noktaları ise sarkmalar ve olası verdiğiniz kilonun hızla geri alınması ihtimalidir.

Sık sık kilo alıp vermek, organlarınızın yağ tutmasını kolaylaştırır ve bünyeniz kendini korumaya alarak her seferinde daha zor kilo vermeye başlamanıza neden olur.