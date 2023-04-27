2 haftada 5 kilo verdiren Canan Karatay diyeti! Kilo öyle verilmez böyle verilir. Yaz kış demeden tüketen zıpkın gibi oluyor. Karatay diyeti, kalori hesabı yapmadan ve diyet unsurlarına odaklanmadan kilo vermenin mümkün olduğunu iddia ediyor. Bu diyet en az 3 öğün yemek yiyerek yapılıyor ve öğünler tamamen acıkmadan tamamlanıyor.