2 haftada 5 kilo verdiren Canan Karatay diyeti! Kilo öyle verilmez böyle verilir! Yaz kış demeden tüketen zıpkın gibi oluyor!
Canan Karatay diyeti son yıllarda popüler hale gelen bir diyet yöntemi olarak sık sık karşımıza çıkıyor. Kahvaltıda, öğlen ve akşam yemeğinde tüketilen doğru besinlerin göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmaya yardımcı olduğu düşünülüyor. Beslenmeyle ilgili verdiği ipuçlarıyla tanınan Prof.Dr. Canan Karatay kilo vermenin sırlarını tek tek anlattı ve püf noktalarının altını çizdi.
27.04.2023 09:30 - Son Güncelleme: 27.04.2023 09:30
2 haftada 5 kilo verdiren Canan Karatay diyeti! Kilo öyle verilmez böyle verilir. Yaz kış demeden tüketen zıpkın gibi oluyor. Karatay diyeti, kalori hesabı yapmadan ve diyet unsurlarına odaklanmadan kilo vermenin mümkün olduğunu iddia ediyor. Bu diyet en az 3 öğün yemek yiyerek yapılıyor ve öğünler tamamen acıkmadan tamamlanıyor.
KAHVALTIYA ÖZEN GÖSTERİN!
Canan Karatay, kahvaltıda tüketilmesi gereken besinleri açıklarken, özellikle kış aylarında turp yemenin çok önemli olduğunu vurguladı.