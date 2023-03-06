2 haftada -12 KG verdiren kür! Sadece bunu yapın! MUM gibi eritiyor! Zerrin Özer'i bile böyle zayıflatmış! Ender Saraç büyülü tarifi verdi...
Dr. Ender Saraç, Zerrin Özer'e 6 ayda 33 kilo verdirttiği diyet programını ilk kez anlattı! Bahar ayının gelmesiyle birlikte kışın aldığı fazla kiloları vermek isteyenler bin bir türlü diyet arayışına başladı. Ender Saraç'ın büyülü tarifini sizler için derledik. İşte 2 haftada 12 kg verdiren o yöntem...
06.03.2023 15:08 - Son Güncelleme: 06.03.2023 15:08
Ender Saraç tarafından verilen bu reçete 2 haftada 12 kg vermenizi sağlayacak. İşte birçok ünlüyü zayıflatan ve cayır cayır yağ yakan o tarif...
Dr. Ender Saraç, Zerrin Özer'in zayıflama sürecini şöyle anlattı: "Zerrin Özer 2009'un nisan ayında kliniğimize başvurduğunda 109 kiloydu. Tansiyonu yüksekti, şeker hastalığı ile boğuşuyor, pek çok ilaç kullanıyordu. Ben ve Dr. Gönül Ateşsaçan, Zerrin Özer'i kilo vermeye ikna ettik, hırslandı ve harekete geçti."