Vav TV İzle
Haberler Trend 2. el araçlarda fiyatlar yerlerde! O tarihe kadar alan aldı! Araçlar pazara sürüldü! Tekrar yükselecek!

2. el araçlarda fiyatlar yerlerde! O tarihe kadar alan aldı! Araçlar pazara sürüldü! Tekrar yükselecek!

Ticaret Bakanlığı'nın araç satışında aldığı tedbirler piyasaya olumlu yansımaya başladı. Otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartına takılmak istemeyen satıcılar, fiyatları hızla düşürmeye başladı. Bakanlık alınan tedbirlere yenilerini ekledi. Peki, 2. el fiyatları ne kadar? 2. el araçlar ucuzladı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
30.08.2022 18:25 - Son Güncelleme: 30.08.2022 18:28
2. el araçlarda fiyatlar yerlerde! O tarihe kadar alan aldı! Araçlar pazara sürüldü! Tekrar yükselecek!

Ticaret Bakanlığı'nın araç satışında aldığı tedbirler piyasaya olumlu yansımaya başladı. Otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartına takılmak istemeyen satıcılar, fiyatları hızla düşürmeye başladı. Bakanlık alınan tedbirlere yenilerini ekledi. İşte 2. el fiyatları ve konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2. el araçlarda fiyatlar yerlerde! O tarihe kadar alan aldı! Araçlar pazara sürüldü! Tekrar yükselecek!

Ticaret Bakanlığı sıfır araç satışlarıyla ilgili bir kısıtlama getirdi. Oto galerileri ve araç kiralama şirketlerini kapsayan ve araç satışında haksız kazancı engellemeyi amaçlayan bu uygulama 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

2. el araçlarda fiyatlar yerlerde! O tarihe kadar alan aldı! Araçlar pazara sürüldü! Tekrar yükselecek!

Bir otomobilin satışı ilk tescil tarihinden itibaren 6 bin kilometre ve 6 ay geçmiş olma koşuluyla yapılabilecek.

2. el araçlarda fiyatlar yerlerde! O tarihe kadar alan aldı! Araçlar pazara sürüldü! Tekrar yükselecek!

"Fiyatlar yüzde 10 yüzde 15 kadar geriledi"
Piyasa fiyatlarında düşüş gözlemlediğini söyleyen galerici Emrullah Şeker, "İnternet sitelerinde zaten bu stoklanan saklanan araçların, araç sayılarının arttığını gördük. Gün yüzüne çıktı tabiri caizse araçlar. Bu da tabi ki piyasada düşüşe neden oldu" dedi.

2. el araçlarda fiyatlar yerlerde! O tarihe kadar alan aldı! Araçlar pazara sürüldü! Tekrar yükselecek!

Galerici Atakan Üstün ise "Fiyatlar ciddi anlamda gerilemeye başladı. Şu anda yüzde 10 yüzde 15 kadar geriledi. Biz bu durumda araçların gerçek fiyatlarını görmeye başladık" diye konuştu.

SON DAKİKA