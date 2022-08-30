2. el araçlarda fiyatlar yerlerde! O tarihe kadar alan aldı! Araçlar pazara sürüldü! Tekrar yükselecek!
Ticaret Bakanlığı'nın araç satışında aldığı tedbirler piyasaya olumlu yansımaya başladı. Otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartına takılmak istemeyen satıcılar, fiyatları hızla düşürmeye başladı. Bakanlık alınan tedbirlere yenilerini ekledi. Peki, 2. el fiyatları ne kadar? 2. el araçlar ucuzladı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...
30.08.2022 18:25 - Son Güncelleme: 30.08.2022 18:28
Ticaret Bakanlığı'nın araç satışında aldığı tedbirler piyasaya olumlu yansımaya başladı. Otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartına takılmak istemeyen satıcılar, fiyatları hızla düşürmeye başladı. Bakanlık alınan tedbirlere yenilerini ekledi. İşte 2. el fiyatları ve konu hakkında merak edilenler...
"Fiyatlar yüzde 10 yüzde 15 kadar geriledi"
Piyasa fiyatlarında düşüş gözlemlediğini söyleyen galerici Emrullah Şeker, "İnternet sitelerinde zaten bu stoklanan saklanan araçların, araç sayılarının arttığını gördük. Gün yüzüne çıktı tabiri caizse araçlar. Bu da tabi ki piyasada düşüşe neden oldu" dedi.