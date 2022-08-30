2. el araçlarda fiyatlar yerlerde! O tarihe kadar alan aldı! Araçlar pazara sürüldü! Tekrar yükselecek!

"Fiyatlar yüzde 10 yüzde 15 kadar geriledi"

Piyasa fiyatlarında düşüş gözlemlediğini söyleyen galerici Emrullah Şeker, "İnternet sitelerinde zaten bu stoklanan saklanan araçların, araç sayılarının arttığını gördük. Gün yüzüne çıktı tabiri caizse araçlar. Bu da tabi ki piyasada düşüşe neden oldu" dedi.