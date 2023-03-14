2 damla yeterli! Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı!
Salçanın üst kısmındaki küfü kaşık yardımı ile çıkarabilirsiniz. Ne yazık ki, salça zaten hassas bir lezzet. Soğukta muhafaza edilmezse, uygun kaplara konulmazsa veya yağlı ve pis bir kaşıkla karıştırılmazsa üzerinde hızla küf oluşur. Fakat bu durumun çaresi bulundu. İşte aşçıların kullandığı gizli sır....
14.03.2023 16:59 - Son Güncelleme: 14.03.2023 16:59
Bazı kişiler, küflü salçayla karşılaştıklarında, üzerinden küflü kısmı alarak sorunu çözdüklerini düşünüyor.