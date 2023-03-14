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2 damla yeterli! Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı!

Salçanın üst kısmındaki küfü kaşık yardımı ile çıkarabilirsiniz. Ne yazık ki, salça zaten hassas bir lezzet. Soğukta muhafaza edilmezse, uygun kaplara konulmazsa veya yağlı ve pis bir kaşıkla karıştırılmazsa üzerinde hızla küf oluşur. Fakat bu durumun çaresi bulundu. İşte aşçıların kullandığı gizli sır....

takvim.com.tr
14.03.2023 16:59 - Son Güncelleme: 14.03.2023 16:59
2 damla yeterli! Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı!

Bozulmuş salça ile ne yapılacağı ise çözülmesi gereken bir sorundur. Salçada meydana gelen küf birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olabilir. İşte salçanızın küflenmemesi için denemeniz gereken yöntem...

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2 damla yeterli! Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı!

Bazı kişiler, küflü salçayla karşılaştıklarında, üzerinden küflü kısmı alarak sorunu çözdüklerini düşünüyor.

2 damla yeterli! Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı!

Fakat bunun ciddi sağlık sonuçları olabilir. Domates salçasında küf oluşmaya başlarsa yapılacak tek şey salçayı tamamen atmak ve hiçbir şekilde kullanmaya kalkışmamaktır.

2 damla yeterli! Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı!

SALÇANIZIN KÜFLENMEMESİ İÇİN BUNU DENEYİN

Salçanızı aldıktan sonra her kullanım sonrasında 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin.

2 damla yeterli! Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı!

ÖMRÜ EN AZ 4 AY UZAYACAK

Zeytinyağı salçanın ömrünü oldukça uzatacak.. Aldığınız salça en az 3 ay geçse bile küflenmeyecektir.

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