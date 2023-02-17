1999 2008 2016 hesabı hemen yapın! 1800 3600 4500 5400 prime göre yılınızı görün! Yaştan emeklilik! Her şey sil baştan değişti!

Her şey sil baştan değişti! Yaştan emeklilik! Yaş haddinden emeklilik bağlamında çalışanların 1800 gün, 3600 gün, 4500 gün, 5400 gün ile emekli olma hakları var. Yaş haddinden emeklilik amacıyla ise 1999 2008 ve 2016 koşulları aranır. İşte seneye göre emeklilik hesabı.