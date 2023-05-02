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Haberler Trend 1989'daki kehanetleri ortaya çıktı! The Simpsons'tan yeni tahmini! 2024-2026 yıllarında...

1989'daki kehanetleri ortaya çıktı! The Simpsons'tan yeni tahmini! 2024-2026 yıllarında...

The Simpsons'un yeni tahminleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Uzun süredir devam eden dizi, geleceğimizi tahmin etme konusunda büyük ün kazandı. Daha önce, Lady Gaga'nın Super Bowl performansı, Donald Trump başkanlığı, Coronavirüs ve daha fazlasını önceden bilen bu yapım hala gizemini koruyor. İşte The Simpsons'un yeni tahminleri...

takvim.com.tr
02.05.2023 16:23 - Son Güncelleme: 02.05.2023 16:23
1989’daki kehanetleri ortaya çıktı! The Simpsons’tan yeni tahmini! 2024-2026 yıllarında...

The Simpson dizisinde yer alan bölümler günümüzde bir bir ortaya çıkıyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan bir video görenleri şaşkınlığa uğrattı. The Simpsons'un bir bölümünde doların tamamen değersizleşeceğine ve onun yerine sanal para kullanılacağına vurgu yapılıyor. Günümüzde birçok tahmini ortaya çıkan The Simpsons dizisinin yeni kehaneti oldukça konuşuluyor. Peki, Simpsonlar 2024 kehanetleri neler? The Simpsons dolar değersizleşecek mi? İşte 2024 yılında yaşanması beklenen olaylar...

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1989’daki kehanetleri ortaya çıktı! The Simpsons’tan yeni tahmini! 2024-2026 yıllarında...

ABD VE ÇİN ARASINDA BİR NÜKLEER SAVAŞ

Simpsonlar ABD ile Çin arasında bir nükleer savaş olabileceğini tahmin ediyor. Bir bölümünde haber spikerinin "Amerika ve Çin'in savaş ilan ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiririm. Büyük bir nükleer saldırının bir saat içinde kıyılarımıza ulaşması bekleniyor!" ifadeleri kullanılmıştı.

1989’daki kehanetleri ortaya çıktı! The Simpsons’tan yeni tahmini! 2024-2026 yıllarında...

MARS SEYAHATİ

Simpsonlar'ın 27. sezonu, Marge ve Lisa'nın kızıl gezegene seyahat eden ve burada yaşayan ilk insanlardan biri olmaya gönüllü olduğu gösteriliyordu.

1989’daki kehanetleri ortaya çıktı! The Simpsons’tan yeni tahmini! 2024-2026 yıllarında...

Exploration Inc'in 2026 yılına kadar insanları gezegeni kolonileştirmeleri için gezegene göndermeyi umduğu için bu bölümün de tahminlerinin doğru çıktığı belirtiliyor.

1989’daki kehanetleri ortaya çıktı! The Simpsons’tan yeni tahmini! 2024-2026 yıllarında...

Dizinin gündem olan o bölümünde yere düşen doları kimsenin almadığı görülüyor. Yerde dolar gören herkes "Bu eski bir oyun" ve "Bu oyunu yemem." ifadelerini kullanıyor.

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