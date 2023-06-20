1982 yılına geri götürüyor! Çiçek Abbas'taki minibüs resmen hortladı! Görenler inanamadı! Nostaji tutkunları satın almak için...
Şener Şen'in unutulmaz canlandırmasıyla hayat bulan Çiçek Abbas karakteri, 1982 yapımı aynı adlı filmiyle Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alıyor. Filmde yer alan çoğu durum hafızalara kazınsa da en akılda kalan detaylardan biri de filmde kullanılan minibüs oldu. 7'den 70'e günümüzde bile defalarca kez izlenen film büyük bir hayran kitlesine sahip. Bu hayranlar arasında filmi en az 100 kez izlediğini belirten Gökhan Demirtaş ise nostaljik bir adım atarak büyük dikkat çekti. İşte detaylar...
20.06.2023 18:49 - Son Güncelleme: 20.06.2023 18:49
Çiçek Abbas filminin hayranlarından Gökhan Demirtaş aldığı bir minibüsü Çiçek Abbas'taki minübüsün aynısına benzetti. Minibüsü birçok kişinin satın almak istediğini Demirtaş, "Aracı 4 sene önce 38 bin TL'ye satın aldım ve o zaman görenler bunu neden aldığımı, toparlanamayacağını söyledi. Şu an bana maliyeti 150 bini geçti" dedi.
"EN AZ 100 KERE İZLEDİM"
Altınordu ilçesinde yaşayan Gökhan Demirtaş, 4 yıl önce satın aldığı bu minibüsü hayranı olduğu ve şimdiye kadar en az 100 kere izlediği Çiçek Abbas filmindeki meşhur kırmızı minibüse çevirmeye karar verdi.