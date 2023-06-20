1982 yılına geri götürüyor! Çiçek Abbas’taki minibüs resmen hortladı! Görenler inanamadı! Nostaji tutkunları satın almak için...

Çiçek Abbas filminin hayranlarından Gökhan Demirtaş aldığı bir minibüsü Çiçek Abbas'taki minübüsün aynısına benzetti. Minibüsü birçok kişinin satın almak istediğini Demirtaş, "Aracı 4 sene önce 38 bin TL'ye satın aldım ve o zaman görenler bunu neden aldığımı, toparlanamayacağını söyledi. Şu an bana maliyeti 150 bini geçti" dedi.