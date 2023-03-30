1918 yılında yaşananlar karşısında diliniz tutulacak! Dünyanın en garip yılı seçildi! I. Dünya Savaşı, imparatorlukların son yüzyılı derken... Felaketler peş peşe geldi. 1917 ve 1918 yılları dünya tarihinin en ilginç ve acayip yıllarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl, I. Dünya Savaşı'nın devam ettiği, imparatorlukların son yüzyılının yaşandığı, Bolşeviklerin Rusya'da iktidarı ele geçirdiği yıldır. Tarih kitapları 1918 yılına damgasını vuran birçok ilginç olaya sahne oldu.