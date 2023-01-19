19 Ocak 2023 hastanelere en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte hastane işçi alım kadroları
Hastanelere İŞKUR üzerinden yapılan işçi alımları 2023 Ocak ayı ile birlikte sürüyor Bu anlamda çeşitli kadrolara alımlar devam ediyor. Haberimizde bu kadroların yer aldığı ilanları açıkladık.
19.01.2023 11:55 - Son Güncelleme: 19.01.2023 12:16
İŞKUR tarafından hastanelere işçi alımları yapılmaya devam ediyor. Bu anlamda hemşire, temizlik görevlisi,
anestezi teknisyeni ve hasta refakatçisi kadrolarına alım yapılacak. İşte hastane işçi alımı başvuru şartları.
Burada yalnızca kadronun ismini yazın diğer kısmı doldurmayın bu şekilde bütün ilanları inceleyebilirsiniz. İşte hastanelere en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı müracaat şartları...
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