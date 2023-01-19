19 Ocak 2023 hastanelere en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte hastane işçi alım kadroları

Burada yalnızca kadronun ismini yazın diğer kısmı doldurmayın bu şekilde bütün ilanları inceleyebilirsiniz. İşte hastanelere en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı müracaat şartları...

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...