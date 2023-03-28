1859'dan beri böylesi görülmedi! NASA'dan Güneş fırtınası alarmı! Tüm dünyada elektrik kesintisi! GPS, uçak telsizleri, radyo, uydu, iletişim...
NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nden gelen görüntüleri kullanan astrofotoğrafçı Apollo Lasky, güneş fırtınasına dikkat çekti. 1859 yılında oldukça şiddetli bir şekilde yaşanan güneş fırtınası dönemin en tuhaf olayları arasında yer almıştı. Şimdilerde ise NASA güneş üzerinde 9 yeni lekenin görüldüğünü açıkladı. Bu lekelerden herhangi birinin patlaması halinde büyük bir güneş fırtınası yaşanabilir. İşte Apollo Lasky ve NASA tarafından yapılan güneş fırtınası açıklamaları ve güneş fırtınasının etkileri...
28.03.2023 17:21 - Son Güncelleme: 28.03.2023 17:21
Güneş üzerinde görülen lekeler için dikkat çeken uyarı! NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nden gelen görüntüleri kullanan astrofotoğrafçı Apollo Lasky, tüm dünyada elektriğin kesilmesine neden olacak güneş fırtınasına dikkat çekti. İşte o açıklamalar...
İLETİŞİM VE ELKTRİK KESİNTİSİ TEHLİKESİ!
Güneş patlamalarının sıklığı ve yoğunluğuna bakılırsa uzmanlar, yeni yoğun güneş aktivitesi döneminin bir öncekinden daha yoğun olabileceğini, dünyada elektrik ve iletişim kesintilerine neden olabileceğini ve hatta uydulara ve uzay aracı mürettebatına zarar verebileceğini düşünüyor.