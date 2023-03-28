RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 1859'dan beri böylesi görülmedi! NASA'dan Güneş fırtınası alarmı! Tüm dünyada elektrik kesintisi! GPS, uçak telsizleri, radyo, uydu, iletişim...

1859'dan beri böylesi görülmedi! NASA'dan Güneş fırtınası alarmı! Tüm dünyada elektrik kesintisi! GPS, uçak telsizleri, radyo, uydu, iletişim...

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nden gelen görüntüleri kullanan astrofotoğrafçı Apollo Lasky, güneş fırtınasına dikkat çekti. 1859 yılında oldukça şiddetli bir şekilde yaşanan güneş fırtınası dönemin en tuhaf olayları arasında yer almıştı. Şimdilerde ise NASA güneş üzerinde 9 yeni lekenin görüldüğünü açıkladı. Bu lekelerden herhangi birinin patlaması halinde büyük bir güneş fırtınası yaşanabilir. İşte Apollo Lasky ve NASA tarafından yapılan güneş fırtınası açıklamaları ve güneş fırtınasının etkileri...

takvim.com.tr
28.03.2023 17:21 - Son Güncelleme: 28.03.2023 17:21
1859’dan beri böylesi görülmedi! NASA’dan Güneş fırtınası alarmı! Tüm dünyada elektrik kesintisi! GPS, uçak telsizleri, radyo, uydu, iletişim...

Güneş üzerinde görülen lekeler için dikkat çeken uyarı! NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nden gelen görüntüleri kullanan astrofotoğrafçı Apollo Lasky, tüm dünyada elektriğin kesilmesine neden olacak güneş fırtınasına dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

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1859’dan beri böylesi görülmedi! NASA’dan Güneş fırtınası alarmı! Tüm dünyada elektrik kesintisi! GPS, uçak telsizleri, radyo, uydu, iletişim...

Lasky, tarafından yapılan açıklamada fırtınanın son üç gündür Güneş'in Kuzey Kutbu'nda sürdüğünü ve uzaya devasa bir manyetik gaz bulutu fırlattığı belirtildi.

1859’dan beri böylesi görülmedi! NASA’dan Güneş fırtınası alarmı! Tüm dünyada elektrik kesintisi! GPS, uçak telsizleri, radyo, uydu, iletişim...

"ONCA YIL BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Lasky, "Güneş'i izlediğim onca yıl boyunca hiç böyle bir şey görmedim. Dönmeyi hiç bırakmıyor. Gerçekten hayret verici." ifadelerini kullandı.

1859’dan beri böylesi görülmedi! NASA’dan Güneş fırtınası alarmı! Tüm dünyada elektrik kesintisi! GPS, uçak telsizleri, radyo, uydu, iletişim...

Güneş son on yıldır nispeten sessizdi ancak şimdi bilim adamları güneşin bazı sorunlara neden olabilecek işaretler verdiğini açıklıyor.

1859’dan beri böylesi görülmedi! NASA’dan Güneş fırtınası alarmı! Tüm dünyada elektrik kesintisi! GPS, uçak telsizleri, radyo, uydu, iletişim...

İLETİŞİM VE ELKTRİK KESİNTİSİ TEHLİKESİ!

Güneş patlamalarının sıklığı ve yoğunluğuna bakılırsa uzmanlar, yeni yoğun güneş aktivitesi döneminin bir öncekinden daha yoğun olabileceğini, dünyada elektrik ve iletişim kesintilerine neden olabileceğini ve hatta uydulara ve uzay aracı mürettebatına zarar verebileceğini düşünüyor.

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