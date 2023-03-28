1859’dan beri böylesi görülmedi! NASA’dan Güneş fırtınası alarmı! Tüm dünyada elektrik kesintisi! GPS, uçak telsizleri, radyo, uydu, iletişim...

İLETİŞİM VE ELKTRİK KESİNTİSİ TEHLİKESİ!

Güneş patlamalarının sıklığı ve yoğunluğuna bakılırsa uzmanlar, yeni yoğun güneş aktivitesi döneminin bir öncekinden daha yoğun olabileceğini, dünyada elektrik ve iletişim kesintilerine neden olabileceğini ve hatta uydulara ve uzay aracı mürettebatına zarar verebileceğini düşünüyor.