1800 gün prim günüyle 48, 49, 50, 51, 52 yaşında emeklilik müjdesi! 4A, 4B, 4C’li iseniz bunu anında yapın emekli olun!

Ülke çapında engelli ve hastalık sebepleri ile daha düşük primle emeklilik hakkına sahip olmak bağlamında vatandaşlar yeni koşulları araştırıyor. 'Malulen (sağlık nedeniyle) emeklilik' ile ilgili faydalanabilmek için ilk ve en mühim koşul çalışma kuvvetinde minimum yüzde 60 kayıp bulunduğuna dair rapor. Bu sağlık raporunu elde edebilmek için ise vatandaşların il ya da ilçelerde yer alan SGK merkezlerine başvuruda bulunması gerekmektedir