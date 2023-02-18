18 saniyede bulamayacağınıza varız. 200 kişiden 2'si bile başaramadı. Ağaçtaki 3 gizli tavşanı bulan IQ rekorunu saniyesinde kırıyor. Gözlerimiz ilk bakışta bir nesneyi gördüğünde beynimiz hemen onun neye benzeyebileceğini gözden geçiriyor ve daha önce gördüğümüz şeylerle karşılaştırıyor. Burada da optik illüzyon kavramı ön plana çıkıyor ve zihnimizi kandırıyor. Bu görselde de buna benzer bir detay paylaşıldı. Sizlerden ağacın dallarına gizlenmiş 3 tavşanı 18 saniyede bulmanız isteniyor.