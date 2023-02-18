18 saniyede bulamayacağınıza varız! 200 kişiden 2'si bile başaramadı! Ağaçtaki 3 gizli tavşanı bulan IQ rekorunu saniyesinde kırıyor!
Viral olan optik illüzyon testleri hem yetişkinler hem de çocuklar için her zaman ilgi çekici olmaya devam ediyor. Aslında bu tarz görsel tuzaklara düşmek son derece olağan görülüyor. Bu tarz görselleri biraz çözerek kendinizi kolayca geliştirebiliyorsunuz. Bugünkü görselde sizlerden ağaçta gizlenmiş 3 tavşanı 18 saniyede bulmanız isteniyor. Bunun o kadar kolay olmadığının farkındayız. Bu eğlenceli bulmacayı çözmek isteyenler için görseli aşağıya bırakıyoruz. Başarılı olmak için tanımlanan süre içinde gizlenmiş hayvanı bulmanız gerekiyor.
18 saniyede bulamayacağınıza varız. 200 kişiden 2'si bile başaramadı. Ağaçtaki 3 gizli tavşanı bulan IQ rekorunu saniyesinde kırıyor. Gözlerimiz ilk bakışta bir nesneyi gördüğünde beynimiz hemen onun neye benzeyebileceğini gözden geçiriyor ve daha önce gördüğümüz şeylerle karşılaştırıyor. Burada da optik illüzyon kavramı ön plana çıkıyor ve zihnimizi kandırıyor. Bu görselde de buna benzer bir detay paylaşıldı. Sizlerden ağacın dallarına gizlenmiş 3 tavşanı 18 saniyede bulmanız isteniyor.
GİZLİ 3 TAVŞANI BUL!
Bu görüntü kullanıcıları ağacın içindeki 3 gizli tavşanı veya tavşanı bulmaya teşvik eden bir bulmaca olarak tasarlanmıştır.
Kafa karıştıran görüntü ağacın içindeki 3 gizli tavşanı bulmaya çalışan binlerce kişinin başlarını kaşımasına neden oluyor.