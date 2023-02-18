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Haberler Trend 18 saniyede bulamayacağınıza varız! 200 kişiden 2'si bile başaramadı! Ağaçtaki 3 gizli tavşanı bulan IQ rekorunu saniyesinde kırıyor!

18 saniyede bulamayacağınıza varız! 200 kişiden 2'si bile başaramadı! Ağaçtaki 3 gizli tavşanı bulan IQ rekorunu saniyesinde kırıyor!

Viral olan optik illüzyon testleri hem yetişkinler hem de çocuklar için her zaman ilgi çekici olmaya devam ediyor. Aslında bu tarz görsel tuzaklara düşmek son derece olağan görülüyor. Bu tarz görselleri biraz çözerek kendinizi kolayca geliştirebiliyorsunuz. Bugünkü görselde sizlerden ağaçta gizlenmiş 3 tavşanı 18 saniyede bulmanız isteniyor. Bunun o kadar kolay olmadığının farkındayız. Bu eğlenceli bulmacayı çözmek isteyenler için görseli aşağıya bırakıyoruz. Başarılı olmak için tanımlanan süre içinde gizlenmiş hayvanı bulmanız gerekiyor.

18.02.2023 10:27 - Son Güncelleme: 18.02.2023 10:27
18 saniyede bulamayacağınıza varız! 200 kişiden 2’si bile başaramadı! Ağaçtaki 3 gizli tavşanı bulan IQ rekorunu saniyesinde kırıyor!

18 saniyede bulamayacağınıza varız. 200 kişiden 2'si bile başaramadı. Ağaçtaki 3 gizli tavşanı bulan IQ rekorunu saniyesinde kırıyor. Gözlerimiz ilk bakışta bir nesneyi gördüğünde beynimiz hemen onun neye benzeyebileceğini gözden geçiriyor ve daha önce gördüğümüz şeylerle karşılaştırıyor. Burada da optik illüzyon kavramı ön plana çıkıyor ve zihnimizi kandırıyor. Bu görselde de buna benzer bir detay paylaşıldı. Sizlerden ağacın dallarına gizlenmiş 3 tavşanı 18 saniyede bulmanız isteniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
18 saniyede bulamayacağınıza varız! 200 kişiden 2’si bile başaramadı! Ağaçtaki 3 gizli tavşanı bulan IQ rekorunu saniyesinde kırıyor!

GİZLİ 3 TAVŞANI BUL!

Bu görüntü kullanıcıları ağacın içindeki 3 gizli tavşanı veya tavşanı bulmaya teşvik eden bir bulmaca olarak tasarlanmıştır.

18 saniyede bulamayacağınıza varız! 200 kişiden 2’si bile başaramadı! Ağaçtaki 3 gizli tavşanı bulan IQ rekorunu saniyesinde kırıyor!

İLK BAŞTA AĞAÇ GİBİ GÖRÜNÜYOR ANCAK...

Görüntü ilk başta basit bir ağaca benziyor. Ancak bu bulmacanın bir püf noktası var.

18 saniyede bulamayacağınıza varız! 200 kişiden 2’si bile başaramadı! Ağaçtaki 3 gizli tavşanı bulan IQ rekorunu saniyesinde kırıyor!

Ağacın içinde bir iki değil, içine gizlenmiş 3 tavşan var.

18 saniyede bulamayacağınıza varız! 200 kişiden 2’si bile başaramadı! Ağaçtaki 3 gizli tavşanı bulan IQ rekorunu saniyesinde kırıyor!

Kafa karıştıran görüntü ağacın içindeki 3 gizli tavşanı bulmaya çalışan binlerce kişinin başlarını kaşımasına neden oluyor.

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