18-19 Şubat A101 aktüel kataloğu! Hafta sonu geldi, indirim az evvel başladı! Çeyiz kampanyası, bedava gibi dağıtılacak! Kiwi mikrodalga, süpürge...

Hafta sonu geliyor, zincir marketler yeni kampanyalarını başlattı. A101'de bugünden itibaren 100'ü aşkın üründe indirim başladı. Bu hafta cep telefonu isteyenlere Reeder P13 Blue Max L 2022 64 GB 4 GB RAM 2.599 TL'ye, beyaz eşya isteyenlere SEG SRF 2832/ST 283 Buzdolabı 4.999 TL'ye, çeyizlik ürün isteyene Kiwi KMO4243 Mikrodalga Fırın 1.399 TL'ye, Elektrikli Motorlu Bisiklet isteyene Volta Vsm 7.999 TL'ye bedava gibi fiyata dağıtılacak. İşte A101 18-19 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.