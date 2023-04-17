17 Nisan 2023 en yeni, dualı, anlamlı KADİR GECESİ sözleri ve mesajları! Anneye, baba, eşe, çocuğa, kardeşe resimli, Whatsapp KADİR GECESİ mesajları...
Mübarek Kadir Gecesi için birçok kişi iyi dileklerini paylaşmak istiyor. Bu nedenle eşe, anneye, akrabaya Kadir Gecesi mesajları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu önemli günde sevdiklerine güzel sözler göndermek isteyenler için en yeni Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik. İşte 17 Nisan 2023 Kadir Gecesi mesajları...
17.04.2023 09:43 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:43
Ramazan Bayramı'nın habercisi, 'Bin aydan hayırlı' olan Kadir Gecesi için sevdiklerine güzel mesajlar yollamak isteyenler konu hakında araştırmalarını hızlandırdı. İşte dualı, anlamlı ve en yeni Kadir Gecesi mesajları...
Duâ", İnsanın kendi kendine yetmediği gerçeğinin itirafıdır. Ve kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir...Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde dua edelim, tövbe edelim, sevgi ve hoşgörü ile dolu bir yaşam sürdürelim. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Gönüllerin coştuğu, sevgi ve merhametin yoğunlaştığı, affın ve mağfiretin bol olduğu Kadir Gecesi'nde dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!