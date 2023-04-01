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Haberler Trend 17 kilo zayıflatan Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönüştüler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay meğer hepsi böyle zayıflamış...

17 kilo zayıflatan Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönüştüler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay meğer hepsi böyle zayıflamış...

Ramazan ayıyla birlikte zayıflamayı kafasına koyanlar bin bir türlü diyet yöntemi araştırmalarına başladı. Kışın alınan kiloların ardından daha sağlıklı gözükmek isteyenler en etkili diyet sırlarını merak ediyor. Sibel Can'a 17 kilo verdiren diyetten Seda Sayan'ın ödem attıran sırrına kadar hepsini tek tek açıkladık. Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay gibi ünlüler meğer bunu yapıyormuş! İşte ünlülerin zayıflama yöntemleri....

takvim.com.tr
01.04.2023 23:04 - Son Güncelleme: 01.04.2023 23:04
17 kilo zayıflatan Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönüştüler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay meğer hepsi böyle zayıflamış...

Yaza aylar kala kilo vermek isteyenler için ünlülerin diyet sırlarını derledik. İşte ayda 5,10,15 kilo verdirecek etkili diyetler...

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17 kilo zayıflatan Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönüştüler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay meğer hepsi böyle zayıflamış...

17 KİLO VERDİ!

Sibel Can'ın yaşadığı kilo problemini şak diye çözen o diyet bakın neymiş!

17 kilo zayıflatan Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönüştüler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay meğer hepsi böyle zayıflamış...

Sabahları uyandığında ilk işinin bir bardak oda sıcaklığında su içmek ve bir porsiyon mevsim salatası yemek olduğunu belirten Sibel Can, günlük diyetini şöyle sıralıyor:

Kahvaltı (07.00–09.00) arası

- 1 kibrit kutusu büyüklüğünde• (30 gr.) diyet peynir grubu.

- 1 dilim kepekli ekmek

- Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

- 4 adet yağ ilave edilmiş siyah zeytin

-1 tatlı kaşığı doğal reçel

-Şekersiz açık limonlu çay

17 kilo zayıflatan Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönüştüler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay meğer hepsi böyle zayıflamış...

Kuşluk (10.00–11.00)

- 1 porsiyon mevsim meyvesi

17 kilo zayıflatan Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönüştüler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay meğer hepsi böyle zayıflamış...

-Öğlen: (12.00–14.00) • 1 kase yağsız sebze çorbası

- (90 gr.) yağsız etten hazırlanmış ızgara köfte, tavuk ya da balık

- 1 su bardağı 200 gr. diyet yoğurt

- 1 ince dilim kepekli ekmek

- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası

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