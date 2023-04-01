17 kilo zayıflatan Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönüştüler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay meğer hepsi böyle zayıflamış...

Sabahları uyandığında ilk işinin bir bardak oda sıcaklığında su içmek ve bir porsiyon mevsim salatası yemek olduğunu belirten Sibel Can, günlük diyetini şöyle sıralıyor:

Kahvaltı (07.00–09.00) arası

- 1 kibrit kutusu büyüklüğünde• (30 gr.) diyet peynir grubu.

- 1 dilim kepekli ekmek

- Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

- 4 adet yağ ilave edilmiş siyah zeytin

-1 tatlı kaşığı doğal reçel

-Şekersiz açık limonlu çay