157 yıl yaşadı 10 Osmanlı padişahı gördü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı bu besin!
Tamı tamına 157 yıl yalayan Zaro Ağa ömrü boyunca. 10 Osmanlı Padişahı 6 savaş ve 1 Cumhurbaşkanı gördü. 18. yüzyılda doğup 20. yüzyılda ölen Zaro Ağa uzun yaşamının sırrı sorulduğunda tek bir cevap verdi. Zaro Ağa, uzun yaşamak için herhangi bir çıkış yolu aramasa da tükettiği bu besinden dolayı uzun yaşadığını ifade etmiş. İşte Zaro Ağa'nın 157 yıllık ömrü hakkında tüm merak edilenler...
06.07.2023 15:01 - Son Güncelleme: 06.07.2023 15:01
10 OSMANLI PADİŞAHI GÖRDÜ
Zaro Ağa doğduğunda tahtta 1. Abdülhamid var. Sonra sırasıyla II. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin tahta çıkıyor, ardından cumhuriyet ilan ediliyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığına da Zaro Ağa tanıklık ediyor.
6 SAVAŞA TANIKLIK ETTİ
Zaro Ağa Kırım Harbi, Rus Harbi, Plevne, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, işgal yılları ve İstiklal Harbi'ni yaşıyor.
Zaro Ağa çocukluğunu köyünde geçirdi ve yaşı 18'e geldiğinde İstanbul'a gidip kendisine bir hayat kurmak istedi.