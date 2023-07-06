157 yıl yaşadı 10 Osmanlı padişahı gördü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı bu besin!

Dünyanın en uzun yaşayan insanları arasında yer alan Zaro Ağa 157 yıl boyunca dolu dolu bir ömür geçiryor. Ona en çojk sorulan soru ise herkesin tahmin edebileceği gibi uzun yaşamın sırrı oluyor. Zaro Ağa'nın ise tek bir cevabı var. İşte 157 yıl yaşayan Zaro Ağa'nın sırrı....