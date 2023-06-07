150 BİN TL ÖDEME! İŞKUR duyurdu! Kendi işini kurmak isteyenler buraya! Başvuru için SON 2 GÜN! Engelli girişimcilere iş fırsatı!
İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engellilere ödeme desteği! 150 bin liraya varan hibe destek için başvuruda son gün geldi çattı. Projesini hazırlayan İŞKUR'a başvuruyor ve anında hibesini alıyor. Peki, engelliye iş kurma desteği nasıl alınır? İŞKUR 150 bin TL girişimci ödemesi şartları neler? İşte tüm detaylar...
07.06.2023 17:27 - Son Güncelleme: 07.06.2023 17:32
İŞKUR'dan engelliye 150 bin TL destek ödemesi! Başvuru için son iki gün! . 2023 yılı 2'nci dönem hibe desteği için başvurular 9 Haziran günü sona erecek. İşte detaylar...