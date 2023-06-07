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Haberler Trend 150 BİN TL ÖDEME! İŞKUR duyurdu! Kendi işini kurmak isteyenler buraya! Başvuru için SON 2 GÜN! Engelli girişimcilere iş fırsatı!

150 BİN TL ÖDEME! İŞKUR duyurdu! Kendi işini kurmak isteyenler buraya! Başvuru için SON 2 GÜN! Engelli girişimcilere iş fırsatı!

İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engellilere ödeme desteği! 150 bin liraya varan hibe destek için başvuruda son gün geldi çattı. Projesini hazırlayan İŞKUR'a başvuruyor ve anında hibesini alıyor. Peki, engelliye iş kurma desteği nasıl alınır? İŞKUR 150 bin TL girişimci ödemesi şartları neler? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
07.06.2023 17:27 - Son Güncelleme: 07.06.2023 17:32
150 BİN TL ÖDEME! İŞKUR duyurdu! Kendi işini kurmak isteyenler buraya! Başvuru için SON 2 GÜN! Engelli girişimcilere iş fırsatı!

İŞKUR'dan engelliye 150 bin TL destek ödemesi! Başvuru için son iki gün! . 2023 yılı 2'nci dönem hibe desteği için başvurular 9 Haziran günü sona erecek. İşte detaylar...

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150 BİN TL ÖDEME! İŞKUR duyurdu! Kendi işini kurmak isteyenler buraya! Başvuru için SON 2 GÜN! Engelli girişimcilere iş fırsatı!

İŞKUR'DAN 150 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ!

Tarım ve hayvancılık projelerinde ise bu tutar 115 bin lira olarak uygulanacak. Eski hükümlülerin girişimcilik projelerine ise tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 90 bin, diğer sektörlerde 110 bin liraya varan destek sağlanacak.

150 BİN TL ÖDEME! İŞKUR duyurdu! Kendi işini kurmak isteyenler buraya! Başvuru için SON 2 GÜN! Engelli girişimcilere iş fırsatı!

Engelli girişimciler proje başvurularını 9 Haziran saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten yapabilecek.

150 BİN TL ÖDEME! İŞKUR duyurdu! Kendi işini kurmak isteyenler buraya! Başvuru için SON 2 GÜN! Engelli girişimcilere iş fırsatı!

Engellilere yönelik çalışma yapanlar ise projelerini aynı gün mesai saati bitimine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne teslim edebilecek.

150 BİN TL ÖDEME! İŞKUR duyurdu! Kendi işini kurmak isteyenler buraya! Başvuru için SON 2 GÜN! Engelli girişimcilere iş fırsatı!

Eski hükümlülerin de projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekecek.

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