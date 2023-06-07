150 BİN TL ÖDEME! İŞKUR duyurdu! Kendi işini kurmak isteyenler buraya! Başvuru için SON 2 GÜN! Engelli girişimcilere iş fırsatı!

İŞKUR'DAN 150 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ!

Tarım ve hayvancılık projelerinde ise bu tutar 115 bin lira olarak uygulanacak. Eski hükümlülerin girişimcilik projelerine ise tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 90 bin, diğer sektörlerde 110 bin liraya varan destek sağlanacak.