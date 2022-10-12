Vav TV İzle
Haberler Trend 15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen bunu yaptırın! Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde!

15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen bunu yaptırın! Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde!

Sizler için hazırladığımız saç kesim modelleri ile 15 yıl daha genç gözükeceksiniz! Sizin için derlediğimiz saç modellerini inceleyin ve hemen kuaförünüze koşun! İşte gençlik aşısı niteliğindeki saç modeli...

takvim.com.tr
12.10.2022 11:26 - Son Güncelleme: 12.10.2022 11:26
15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen bunu yaptırın! Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde!

Daha genç gözükmek isteyen milyonlarca kadın botoks ve makyaj dahil birçok yöntem deniyor. Peki size saçlarınızı kestirerek daha genç gözükebileceğinizi söylesek. Kaç yaşında olursanız olun bu saçı kestirdiğinizde genç gözükmemeniz imkansız.Kuaförünüze göstereceğiniz gençlik aşısı niteliğindeki saç kesimi modellerini sizler için derledik. ..

GALERİ DEVAM EDİYOR
15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen bunu yaptırın! Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde!

OMUZ HİZASI

Yer çekiminin cildimize uyguladığı etkiye yenik düşen yüz hatlarımız için omuz hizasında yapılan kesim yüzümüze canlılık ve ferahlık katacaktır.

15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen bunu yaptırın! Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde!

Yaşlanma etkilerine karşı kısa saç modelleri her zaman biz kadınların en güçlü müttefiki olmuştur.

15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen bunu yaptırın! Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde!

HER SAÇA UYGUN PERÇEM MODELİ

Hangi saç kesimine sahip olursanız olun yüzünüzü çerçeveleyen doğru bir perçem tercih etmeniz hayat kurtarıcı bir kesim olacaktır.Hem yüze istediğiniz efekti vermenizi sağlar hem de yüz hatlarını ön planda tutar. Doğru bir kesimle tercih ettiğiniz perçem modeli bir kaç yıl geriye dönmenizi sağlayabilir.

15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen bunu yaptırın! Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde!

KATLI KESİM

Düz kesim saç modeli kullanmak sizi olduğundan olgun gösterirken, katlı kesim saç modeli tercih etmeniz daha dinamik ve enerjik gösterecektir.

SON DAKİKA