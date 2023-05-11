15 Mayıs'tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye'ye 50'den fazla türü birden geldi!
Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye'ye 50'den fazla türü birden geldi! Türkiye'de kene sezonunun yaklaşmasıyla birlikte keneler hakkındaki meraklar da artıyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'de 55 farklı kene türünün varlığı belirlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adem Keskin, yaklaşık 15 yıldır keneler ve taşıdıkları hastalıklar üzerine yaptığı çalışmalara dayanarak, kenelerin insanlar ve hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtmektedir.
11.05.2023 09:24 - Son Güncelleme: 11.05.2023 09:24
Keneler, özellikle KKKA (Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığına neden olan en yaygın kene kaynaklı hastalık olarak biliniyor. Ancak, Keskin'in çalışmalarına göre keneler, KKKA dışında 200'den fazla farklı hastalık ajanını da taşıyabiliyor. Bu nedenle, kenelerin popülasyonlarındaki artış ve yayılma riski, sağlık açısından büyük bir endişe kaynağıdır.