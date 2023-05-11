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15 Mayıs'tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye'ye 50'den fazla türü birden geldi!

Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye'ye 50'den fazla türü birden geldi! Türkiye'de kene sezonunun yaklaşmasıyla birlikte keneler hakkındaki meraklar da artıyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'de 55 farklı kene türünün varlığı belirlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adem Keskin, yaklaşık 15 yıldır keneler ve taşıdıkları hastalıklar üzerine yaptığı çalışmalara dayanarak, kenelerin insanlar ve hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtmektedir.

11.05.2023 09:24 - Son Güncelleme: 11.05.2023 09:24
15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye’ye 50’den fazla türü birden geldi!

Türkiye'de kene sezonunun yaklaşmasıyla birlikte merak edilen keneler hakkında bilgi edinin. Uzmanlara göre Türkiye'de 55 farklı kene türü bulunmaktadır. İşte kene popülasyonlarındaki artışın nedenleri ve bu durumla başa çıkma yöntemleri.

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15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye’ye 50’den fazla türü birden geldi!

Keneler, özellikle KKKA (Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığına neden olan en yaygın kene kaynaklı hastalık olarak biliniyor. Ancak, Keskin'in çalışmalarına göre keneler, KKKA dışında 200'den fazla farklı hastalık ajanını da taşıyabiliyor. Bu nedenle, kenelerin popülasyonlarındaki artış ve yayılma riski, sağlık açısından büyük bir endişe kaynağıdır.

15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye’ye 50’den fazla türü birden geldi!

Keskin, son yıllarda özellikle yaban hayvanları üzerindeki kene türleri üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtiyor. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye'deki kene türü sayısının 55'e yükseldiği ortaya çıktı.

15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye’ye 50’den fazla türü birden geldi!

Özellikle göçmen kuşların taşıdığı keneler ve fare gibi küçük memeliler üzerindeki keneler inceleniyor. Bu çalışmalar, taşıdıkları hastalık ajanlarının varlığını ve yaygınlığını araştırmayı amaçlıyor.

15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye’ye 50’den fazla türü birden geldi!

Kenelerin popülasyonlarındaki artışın birden çok nedeni olduğunu belirten Keskin, her kene türünün farklı biyolojik ve ekolojik özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor.

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