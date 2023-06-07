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Haberler Trend 15 dakikada hazır! Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz...

15 dakikada hazır! Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz...

Karadeniz'den ortaya çıkıp tüm ülkenin kahvaltı sofrasını süsleyen mıhlama popülerliğini arttırıyor. Size vereceğimiz bu tarifle evinizde tüm şeflere taş çıkaracak nitelikte mıhlama yapabileceksiniz. Karadenizlilerin gizli püf noktalarıyla hazırlayacağınız bu mıhlamanın tadı damağınızda kalacak. İşte mıhlama tarifi ve tüm püf noktaları...

takvim.com.tr
07.06.2023 20:13 - Son Güncelleme: 07.06.2023 20:13
15 dakikada hazır! Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz...

Mıhlama tarifi kahvaltısını bir üst noktaya taşımak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz mıhlama tarifi ve gizli püf noktaları...

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15 dakikada hazır! Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz...

MIHLAMA PÜF NOKTALARI

Mıhlama yaparken bakır tava ve tahta kaşık kullanılmalı,

15 dakikada hazır! Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz...

Mıhlamalık yöresel peynir yoksa kaşar veya çeçil peyniri kullanılmalı,

15 dakikada hazır! Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz...

Peynir tuzluysa suda bekletilmeli ve kavrulan mısır ununa suyuyla beraber eklenmelidir.

15 dakikada hazır! Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz...

Su yerine tercihe göre süt eklenebilir. Ya da çok süt kullanmak istemeyenler için yarı su ve süt ekleyerek de hazırlanabilir.

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