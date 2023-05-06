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14.517 TL para cezası! Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın!

Evinizde yer alan klimanın, buzdolabının ve çamaşır makinesinin sesi çok yüksek çıkıyorsa para cxezası alabilirsiniz. Evinde evcil hayvan olanlar, çok fazla gürültü yapanlar için para cezası yeniden gündeme geldi. İşte evinizde ceza yememek için dikkat etmeniz gerekenler...

takvim.com.tr
06.05.2023 18:51 - Son Güncelleme: 06.05.2023 18:51
14.517 TL para cezası! Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın!

Evinde gürültülü klima, çamaşır makinesi, buzdolabı olanlar dikkat! bu ses sınırını aşanlara para cezası geliyor. İşte gürültü cezası hakkında merak edilenler...

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14.517 TL para cezası! Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın!

Komşular arasında artan gürültü şikayetleri için alınan önlem oldukça caydırıcı.

14.517 TL para cezası! Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın!

Evinizde bulunan beyaz eşyalar fazla ses çıkarıyorsa para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

14.517 TL para cezası! Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın!

2023 yılı gürültü şikayeti para cezası 4 bin 839 TL olarak belirlendi.

14.517 TL para cezası! Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın!

Klima ve beyaz eşya gürültüsü için 3 katına kadar para cezası ödenmesi uygun görülüyor.

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