14 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz! İlk hangi madeni paranın kovaya düştüğünü çözenin IQ ibresi en az 115’i vuruyor!

14 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz. İlk hangi madeni paranın kovaya düştüğü çözenin IQ ibresi en az 115'i vuruyor. Yukarıdaki görselde madeni paralardan hangisinin önce kovanın dibine ineceğine karar vermeniz gerekiyor. Resimde içinde su bulunan iki kova görebilirsiniz. Ancak her iki kovadaki suyun sıcaklığı farklıdır. Bu neden paraların dibe düşüş hızı değişecektir. Şimdi 14 saniye içinde kovanın dibine ilk hangi madeni paranın önce ineceğini bulmaya çalışın.