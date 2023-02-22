14 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz! İlk hangi madeni paranın kovaya düştüğünü çözenin IQ ibresi en az 115'i vuruyor!
Bugün sizinle paylaştığımız bu görselde iki madeni para ve iki kova bulunuyor. İki yerde de hava sıcaklıkları farklı ve bu nedenle ilk hangi paranın kovanın dibine düşeceğini mantıklı bir şekilde bulmanız isteniyor. Bu zeka bulmacasında resimdeki kovanın dibine önce inecek parayı belirlemeye çalışın. Sadece yüksek IQ'lu insanlar doğru parayı 14 saniyede bulabiliyor. Peki, hangi madeni para önce kovanın dibine iner? Cevaplamadan önce kovanın içindeki suyun sıcaklığına dikkatlice bakmanız gerekiyor.
22.02.2023 09:27 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:27
14 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz. İlk hangi madeni paranın kovaya düştüğü çözenin IQ ibresi en az 115'i vuruyor. Yukarıdaki görselde madeni paralardan hangisinin önce kovanın dibine ineceğine karar vermeniz gerekiyor. Resimde içinde su bulunan iki kova görebilirsiniz. Ancak her iki kovadaki suyun sıcaklığı farklıdır. Bu neden paraların dibe düşüş hızı değişecektir. Şimdi 14 saniye içinde kovanın dibine ilk hangi madeni paranın önce ineceğini bulmaya çalışın.
14 SANİYEDE ÇOK AZ KİŞİ BULUYOR
Görselde iki madeni para ve iki kova bulunuyor. İki yerde de hava sıcaklıkları farklı ve bu nedenle ilk hangi paranın kovanın dibine düşeceğini bulmanız isteniyor.