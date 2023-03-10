14 Mayıs'ta deprem mi olacak? İstanbul depremi içi Salı gününü işaret etti! Cübbeli Ahmet Hoca'dan uyarı! 14'ünü 15'ine bağlayan gece...

14 MART 2023 DEPREM Mİ OLACAK?

Yapay zeka algoritmaları kullanarak depremi önceden tespit etmemizi sağlayacak kodları bulmaya çalışan farklı çalışmalar son birkaç yıldır yapılıyor. Günümüzde sadece olmuş bitmiş ve ölçümlenmiş olan mikro sarsıntıların verileri süper bilgisayarlara işlenebiliyor. Henüz sahada anlık olarak bu verilerin işlenmesi ve gerçek zamanlı öngörüler oluşturulması mümkün değil.