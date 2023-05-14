14 Mayıs sandık sorgulama aracı 2023! Sandığımdan kim, hangi parti çıktı? Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı?

Seçim sonrası vatandaşların ayrıca oy kullandıkları sandıktan kimin çıktığı, söz konusu sandıkta oy dağılımı nasıl oldu merak ediyorlar. Peki, sandığımdan kim, hangi parti çıktı? Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı? İşte detaylar...