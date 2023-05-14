14 Mayıs sandık sorgulama aracı 2023! Sandığımdan kim, hangi parti çıktı? Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı?
14 Mayıs sandık sorgulama aracı hakkında aramalar hız kazandı. 14 Mayıs sandık sorgulama aracı ile oy kullandığınız sandıkta hangi adayın daha fazla oy aldığını görebileceksiniz. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi. Sandıklarda oy sayımı işlemi başladı. Seçim sonuçları takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, sandığımdan kim hangi parti çıktı? İşte merak edilenler!
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından genel seçim sonuçları 2023 milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya başladı.
Seçim sonuçları seçim yasaklarının bitmesinin ardından YSK güvenliğinde açıklanacak. Böylece parti ve adayların oy oranları grafiklerle, anlık olarak kamuoyunun bilgisine sunulacak.
Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.