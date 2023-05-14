14 MAYIS ANNELER GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ 2023! Eşe, kayınvalideye, sevgiliye, ablaya, teyzeye, anneanneye, halaya, yeni anne olacaklara, ölmüş anneye anneler günü mesajları!
Anneler Günü bugün dünyanın birçok yerinde insanlar tarafından kutlanıyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan bu özel günde vatandaşlar Anneler Günü sözleri ve şiirleri hakkında araştırma yapıyor. En güzel Anneler Günü resimli mesajlarını haberimizde sizin için derledik. İşte anneye, ablaya, kaynanaya, teyzeye, halaya anneler günü mesajları sözleri! Sevgiliye, ilk anne olana, ölmüş anneye duygusal kısa uzun resimli mesajlar haberimizde...
Bu özel günde insanlar hayatlarındaki en değerli varlık olan annelerine ne kadar değerli olduklarını hissettiriyor. Birçok kişi bu özel günde annesine, eşine ve tanıdıklarına göndermek için Anneler Günü sözlerini araştırıyor. İşte Anneye, eşe, ablaya, kaynanaya, teyzeye, halaya anneler günü mesajları sözleri 2023...
EN GÜZEL VE ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
- Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.
-Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.
- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
-Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.
-Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.
Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.
* Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..
* Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.
* Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.
* Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
* Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.
* Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.
-Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!
-Hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadım. Asla görmezden gelemem. Biliyorum hep benim için buradasın! Anneler Gününde sevgilim, canım anneme sevgiler!
-Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım.
-Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.