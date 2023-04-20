14 Mayıs 2023 seçimi için SON ANKET! 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi OY ORANLARI! "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" İşte gelen yanıtlar...

14 Mayıs 2023 seçimi için geri sayım başladı. Bu nedenle ya0pılan seçim anketleri de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yapılan son seçim anketinin ardından oy oranları ortaya çıktı. Pazar seçim olsa kim kazanır sorusuna cevap arayanlar için son seçim anketi sonuçları paylaşıldı. İşte 14 Mayıs 2023 seçimi anket sonuçları...