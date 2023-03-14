14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ! Doktora, hemşireye Tıp Bayramı kutlama mesajları! Anlamlı, yeni, kısa- uzun, güzel, Facebook, Instagram...
14 Mart Tıp Bayramı mesajları gündemde sıkça araştırılıyor. 1827'de II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır. İşte Doktora, hemşireye Tıp Bayramı kutlama mesajları! Anlamlı, yeni, kısa- uzun, güzel, Facebook, İnstagram, Whatsapp paylaşımları için en güzel 14 Mart Tıp Bayramı görselleri...
14.03.2023 10:37 - Son Güncelleme: 14.03.2023 11:00
Doktora, hemşireye, anlamlı, yeni, kısa- uzun Tıp Bayramı kutlama mesajları bu adreste! Her yıl 14 Mart'ta kutlanan bu önemli günde sosyal medya üzerinden paylaşım yapmak isteyenler, doktora, hemşireye Tıp Bayramı kutlama mesajı göndermek isteyenler araştırmalar yapıyor. İşte günün anlam ve önemine yakışan en güzel ve özel Atatürk sözüyle birlikte 14 Mart Tıp Bayramı mesajları resimli...
14 MART 2023 TIP BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI
Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.
Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır." Hazreti Muhammed aleyhisselâm tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.