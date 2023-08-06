14 günde kalça ve göbeği yok ediyor! Zayıflamak isteyenler Canan Karatay'a kulak versin! " Uyurken bile yağ yakacaksınız..."

Beslenme uzmanı ve Prof. Dr. Canan Karatay, zayıflamak isteyenlere etkili bir diyet tarifi sunuyor. Karatay'ın çatır çatır yağ yaktıran tarifiyle ve vereceği püf noktalarla dümdüz bir karın elde edilebileceği ve kilo vermenin kolaylaşacağı belirtiliyor. Kesin konuşan uzman isim uyurken bile kilo vermek isteyenler için açıklamada bulundu. İşte, Canan Karatay'ın zayıflama için önerdiği beslenme düzeni...
Canan Karatay'ın incelten tarifi ortaya çıktı! Uyurken bile cayır cayır göbek yağı eritmenin sırrını açıklayan uzman isim büyük ilgi çekti. Ünlü beslenme uzmanı ve Prof. Dr. Canan Karatay, zayıflamak isteyenlere etkili bir diyet tarifi sunuyor. İşte Karatay'ın çatır çatır yağ yaktıran tarifi...
"UYURKEN KİLO VERMENİZ MÜMKÜN"
"Kilo vermek sadece yemekle olmuyor, uyurken de kilo vermeniz mümkün" açıklamasında bulunan Prof. Dr. Canan Karatay
"Yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormonun, yağları yaktığını belirtti. Bu hormon depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli enerjiyi sağlıyor."