14 günde kalça ve göbeği yok ediyor! Zayıflamak isteyenler Canan Karatay'a kulak versin! " Uyurken bile yağ yakacaksınız..."

Beslenme uzmanı ve Prof. Dr. Canan Karatay, zayıflamak isteyenlere etkili bir diyet tarifi sunuyor. Karatay'ın çatır çatır yağ yaktıran tarifiyle ve vereceği püf noktalarla dümdüz bir karın elde edilebileceği ve kilo vermenin kolaylaşacağı belirtiliyor. Kesin konuşan uzman isim uyurken bile kilo vermek isteyenler için açıklamada bulundu. İşte, Canan Karatay'ın zayıflama için önerdiği beslenme düzeni...